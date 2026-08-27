Okullarda tarihi yeşil dönüşüm! Bakanlıklardan dev iş birliği: Yüzde 40’a varan tasarruf sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokolle, eğitim yapılarında sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm dönemi resmen başladı. Bakan Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim projelerinde “YeS-TR” ve “YeS-INT” kriterleri uygulanacak. Bu sayede binalarda yüzde 30’a varan enerji ve yüzde 40’a varan su tasarrufu sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, eğitim yapılarının sürdürülebilir ve çevre dostu inşa edilmesi amacıyla iş birliğine gidildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü arasında 26 Ağustos'ta protokol imzalandı. Protokolle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde; projelendirme, yapım ve uygulama süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınarak yürütülmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü projelerinde, çevreye duyarlı teknolojiler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Bu kapsamda eğitim yapılarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen YeS-TR ve YeS-INT yeşil bina değerlendirme kriterleri esas alınacak. İnşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak.