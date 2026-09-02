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TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu

KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan "Filo Jet" feribotundaki kayıp 20 kişiye ulaşmak için Türkiye ve KKTC ortak seferberlik başlattı. Yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın'ın gelişmiş sonar ve robotik sistemlerle yürüttüğü derin deniz operasyonunda 550 metrede batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

Girne açıklarında batan "Filo Jet" feribotundaki kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına katılan yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın, sahip olduğu su altı teknolojileriyle operasyonun başaktörü oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine açılmışken, batan geminin haberiyle hızla bölgeye sevk edilen TCG Işın gelişmiş sonar sistemleri ve su altı robotlarıyla göreve başladı.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 1

YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR
Arama noktasına ulaşılmasının ardından operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "TCG Işın, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş, son teknoloji sistemler, cihazlar ve birinci sınıf dalgıçlar dahil özel personelle her türlü arama-kurtarma görevini icra edebilen bir gemidir. Komutanlığımız; bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalış imkanlarıyla faaliyet göstermektedir. Gemimiz sadece Mavi Vatan sınırlarında değil, uluslararası görevlerde de yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Amacımız; Filo Jet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkiini tam belirlemektir. Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi ciddi bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracımızla inceleme faaliyetine başlanacaktır." dedi.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 2

100 METRE DERİNLİĞİ TARAYABİLİYOR
Gemide yer alan Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi 1000 metre derinliğe kadar deniz tabanını tarayabilirken, Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) 3000 metreye kadar deniz tabanının haritasını çıkarabiliyor.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 3

33 km hıza ulaşabilen gemi; ağır hava koşullarında hassas konum sabitleme yeteneğine sahip. Derin denizde görev yapan ROV sistemlerinden TCB Istakoz 1000 metreye kadar işlem yapabilirken, TCB Ahtapot 3000 metre derinliğe kadar inerek görüntüleme, temas ve acil destek paketi iletimi sağlayabiliyor.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 4

TCG Işın, tıbbi altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bünyesindeki 9 kişi kapasiteli iki bölmeli Sabit Basınç Odası Sistemi, 82 metreye kadar basıncı simüle ederek dalış rahatsızlığı yaşayan personele tedavi imkanı veriyor.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 5

emide ayrıca acil cerrahi müdahale ve yoğun bakım üniteleri yer alıyor. Geminin en kritik özelliklerinden biri olan Denizaltı Havalandırma Sistemi ise 600 metre derinlikte mahsur kalan bir denizaltıdaki 50 personele 14 gün boyunca kesintisiz hava desteği sunabiliyor.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 6

GEMİ ENKAZI MI?
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini açıklayarak "Çalışmalar titizlikle sürüyor" dedi.

TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu - 7
TCG ALEMDAR GİRNE YOLUNDA
Girne Limanı'nda bekleyen aileleri ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yürütülen hassas operasyon hakkında bilgi verdi. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirten Erhürman, temel odak noktalarının derindeki batığa ulaşıp her şeyi su yüzüne çıkarmak olduğunu vurguladı.

TCG Işın'ın çalışmalara başladığını ifade eden Erhürman, yarın TCG Alemdar gemisinin de Girne'ye ulaşarak arama faaliyetlerine katılacağını duyurdu.

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