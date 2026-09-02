TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu
KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olarak batan "Filo Jet" feribotundaki kayıp 20 kişiye ulaşmak için Türkiye ve KKTC ortak seferberlik başlattı. Yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın'ın gelişmiş sonar ve robotik sistemlerle yürüttüğü derin deniz operasyonunda 550 metrede batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.
Girne açıklarında batan "Filo Jet" feribotundaki kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına katılan yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın, sahip olduğu su altı teknolojileriyle operasyonun başaktörü oldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine açılmışken, batan geminin haberiyle hızla bölgeye sevk edilen TCG Işın gelişmiş sonar sistemleri ve su altı robotlarıyla göreve başladı.
YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR
Arama noktasına ulaşılmasının ardından operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "TCG Işın, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş, son teknoloji sistemler, cihazlar ve birinci sınıf dalgıçlar dahil özel personelle her türlü arama-kurtarma görevini icra edebilen bir gemidir. Komutanlığımız; bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalış imkanlarıyla faaliyet göstermektedir. Gemimiz sadece Mavi Vatan sınırlarında değil, uluslararası görevlerde de yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Amacımız; Filo Jet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkiini tam belirlemektir. Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi ciddi bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracımızla inceleme faaliyetine başlanacaktır." dedi.
100 METRE DERİNLİĞİ TARAYABİLİYOR
Gemide yer alan Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi 1000 metre derinliğe kadar deniz tabanını tarayabilirken, Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) 3000 metreye kadar deniz tabanının haritasını çıkarabiliyor.