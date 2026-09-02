TCG Işın'dan enkaza robotik dalış! 550 metrede ilk iz bulundu

YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR

Arama noktasına ulaşılmasının ardından operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "TCG Işın, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş, son teknoloji sistemler, cihazlar ve birinci sınıf dalgıçlar dahil özel personelle her türlü arama-kurtarma görevini icra edebilen bir gemidir. Komutanlığımız; bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalış imkanlarıyla faaliyet göstermektedir. Gemimiz sadece Mavi Vatan sınırlarında değil, uluslararası görevlerde de yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Amacımız; Filo Jet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkiini tam belirlemektir. Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi ciddi bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracımızla inceleme faaliyetine başlanacaktır." dedi.