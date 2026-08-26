Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor?

Milyonlarca öğrenci 14 Eylül'de ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" teması öne çıkarken, geleneksel oyunlardan yapay zekaya, dijital esenlikten afet bilincine, okul dışı öğrenme ortamlarından YKS desteğine kadar birçok uygulama öğrencilerin günlük hayatına yansıyacak.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü sıralarına dönecek. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni eğitim yılı için belirlediği uygulamalar, öğrencilerin sabah okul kapısından girdiği andan son zilin çalmasına kadar günlük hayatına yansıyacak. Yeni eğitim yılının teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olacak. Okullarda yaşa uygun oyun etkinliklerine yer verilecek, geleneksel çocuk oyunlarının eğitim sürecinde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. Peki öğrencileri yeni eğitim yılında nasıl bir okul günü bekliyor? İşte öne çıkan uygulamalar:

SABAH: ÖNCE HAREKET, SONRA DERS Öğrenci okul kapısından girdiğinde bazı okullarda gün doğrudan dersle başlamayacak. Fiziksel aktivite için uygun imkanları bulunan okullarda ilk dersten önce kısa süreli kültürfizik hareketleri yapılabilecek. Hareket yalnızca sabah saatleriyle sınırlı kalmayacak. Ortaokul ve liselerde "Fiziksel Uygunluk Karnesi" kapsamında öğrencilerin fiziksel gelişimleri yılda 2 kez ölçülecek ve sonuçlar e-Okul'a işlenecek. Böylece öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra fiziksel gelişimleri de takip edilecek.

SINIFTA TELEFON ÇANTADA KALACAK Zil çaldığında sıra derse gelecek. Öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama bu yıl da devam edecek. Öğretmenlerin de ders sırasında cep telefonu kullanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Ödev ve bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği dijital platformların kullanılması esas olacak. Ancak dijital dünyaya ilişkin uygulamalar yalnızca yasaklarla sınırlı kalmayacak. "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içerikleri okullarda kullanılacak. Öğrencilere çevrim içi haklardan dijital mahremiyete, siber güvenlikten dijital etiğe kadar birçok konuda farkındalık kazandırılacak. Projenin odağında duygu farkındalığı, sınırlar, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve güvenlik ile öğrencinin kendi dijital etik kurallarını oluşturması bulunuyor.

DERSLERDE YAPAY ZEKADAN AFET BİLİNCİNE Kitaplar açıldığında öğrencileri değişen içerikler karşılayacak. Yapay zeka uygulamaları, robotik kodlama, dijital sanatlar, düşünme eğitimi, temel yaşam becerileri, afet bilinci, görgü kuralları ve nezaketin de aralarında bulunduğu 16 seçmeli dersin yeni programları kademeli olarak uygulanacak. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği, hukuk ve adalet, medya okuryazarlığı ile matematik ve bilim uygulamalarının da bulunduğu 10 ders ise yeni programlarıyla okutulacak. Yenilenen EBA'nın yanı sıra MEBİ, OGM Materyal ve yapay zeka destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM de öğrencilerin dijital eğitim araçları arasında olacak.