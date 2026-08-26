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Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca öğrenci 14 Eylül'de ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" teması öne çıkarken, geleneksel oyunlardan yapay zekaya, dijital esenlikten afet bilincine, okul dışı öğrenme ortamlarından YKS desteğine kadar birçok uygulama öğrencilerin günlük hayatına yansıyacak.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 1

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü sıralarına dönecek. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni eğitim yılı için belirlediği uygulamalar, öğrencilerin sabah okul kapısından girdiği andan son zilin çalmasına kadar günlük hayatına yansıyacak.

Yeni eğitim yılının teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olacak. Okullarda yaşa uygun oyun etkinliklerine yer verilecek, geleneksel çocuk oyunlarının eğitim sürecinde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. Peki öğrencileri yeni eğitim yılında nasıl bir okul günü bekliyor? İşte öne çıkan uygulamalar:

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 2

SABAH: ÖNCE HAREKET, SONRA DERS

Öğrenci okul kapısından girdiğinde bazı okullarda gün doğrudan dersle başlamayacak. Fiziksel aktivite için uygun imkanları bulunan okullarda ilk dersten önce kısa süreli kültürfizik hareketleri yapılabilecek.

Hareket yalnızca sabah saatleriyle sınırlı kalmayacak. Ortaokul ve liselerde "Fiziksel Uygunluk Karnesi" kapsamında öğrencilerin fiziksel gelişimleri yılda 2 kez ölçülecek ve sonuçlar e-Okul'a işlenecek. Böylece öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra fiziksel gelişimleri de takip edilecek.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 3

SINIFTA TELEFON ÇANTADA KALACAK

Zil çaldığında sıra derse gelecek. Öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama bu yıl da devam edecek. Öğretmenlerin de ders sırasında cep telefonu kullanmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Ödev ve bilgilendirmelerde Bakanlığın belirlediği dijital platformların kullanılması esas olacak. Ancak dijital dünyaya ilişkin uygulamalar yalnızca yasaklarla sınırlı kalmayacak.

"Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içerikleri okullarda kullanılacak. Öğrencilere çevrim içi haklardan dijital mahremiyete, siber güvenlikten dijital etiğe kadar birçok konuda farkındalık kazandırılacak.

Projenin odağında duygu farkındalığı, sınırlar, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve güvenlik ile öğrencinin kendi dijital etik kurallarını oluşturması bulunuyor.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 4

DERSLERDE YAPAY ZEKADAN AFET BİLİNCİNE

Kitaplar açıldığında öğrencileri değişen içerikler karşılayacak. Yapay zeka uygulamaları, robotik kodlama, dijital sanatlar, düşünme eğitimi, temel yaşam becerileri, afet bilinci, görgü kuralları ve nezaketin de aralarında bulunduğu 16 seçmeli dersin yeni programları kademeli olarak uygulanacak.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği, hukuk ve adalet, medya okuryazarlığı ile matematik ve bilim uygulamalarının da bulunduğu 10 ders ise yeni programlarıyla okutulacak.

Yenilenen EBA'nın yanı sıra MEBİ, OGM Materyal ve yapay zeka destekli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM de öğrencilerin dijital eğitim araçları arasında olacak.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 5

ÖĞRETMENLER ÖNLÜKLE DERS BAŞINA

Yeni eğitim yılında değişiklikler yalnızca öğrencileri ilgilendirmeyecek. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görev sırasında önlük giyecek.

MEB, kılık kıyafette öğretmenlik mesleğinin saygınlığına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve öğrencilere örnek olma sorumluluğuna uygun hareket edilmesini istedi.

Önlük uygulaması eğitim yılı başındaki öğretmenler kurulunda personele hatırlatılacak. Uygulamanın yerine getirilip getirilmediği ise milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 6

SINAVLARDA YENİ DÜZEN

Sınavlarda da yeni dönemde bazı kurallar uygulanacak. MEB'in ortak sınavları ve Bakanlık tarafından hazırlanan ölçme araçları dışında öğrencileri sıralamaya yönelik deneme, tarama ve hazır bulunuşluk sınavlarının yapılmaması istendi.

Öğrencilere bu amaçlarla ayrıca kaynak ve materyal de aldırılamayacak. Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitapları ile dijital kaynakların etkin kullanılması esas olacak.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 7

OKUL ÇIKIŞINDA VELİ GÖRÜŞMESİ SİSTEMDEN

Son zil çaldığında yeni düzenin veli tarafı devreye girecek. Öğretmenler ile veli görüşmeleri Okul Randevu Sistemi üzerinden planlanacak.

Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okul ziyaretlerinde güvenlik önlemleri uygulanacak.

Velinin bütçesini ilgilendiren kurallar da sürecek. Okullar belirli marka veya pahalı ithal kırtasiye ürünlerini velilere dayatamayacak. Bakanlığın ücretsiz sunduğu kaynakların dışında materyal aldırılmaması esas olacak.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 8

TÜRK DÜNYASI İÇİN İKİ YENİ KAYNAK

Yeni eğitim yılında öğrencilere Türk dünyasını tanıtan iki yeni basılı eğitim kaynağı da dağıtılacak.

Ortaokullar için hazırlanan "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile liselere yönelik "Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" kitapları öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve coğrafyasını tanımasını amaçlıyor.

Bu kaynaklar ayrı bir dersin kitabı olmayacak. Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak ve eğitim sürecinde destekleyici kaynak olarak kullanılacak.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 9

TARİH MÜZEDE, FEN BİLİM MERKEZİNDE

Öğrenmek için öğrencinin her zaman sırasında oturması gerekmeyecek. Müze, kütüphane, bilim ve sanat merkezi, tarihi ve kültürel alanlar ile doğal mekanların eğitim sürecinde daha fazla kullanılması teşvik edilecek.

Öğretmenler "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu"ndan yararlanarak derslerini uygun mekanlarla ilişkilendirebilecek.

Böylece tarih dersinin yolu müzeye, fen dersinin bilim merkezine, çevre eğitiminin ise doğaya uzanabilecek.

Okullarda önce hareket sonra ders: Yeni dönemde öğrencileri neler bekliyor? 10

12. SINIFLARA YKS DESTEĞİ

12. sınıfların okul gününde üniversite hazırlığı da daha fazla yer tutacak. "Hedef Temelli Destek Eğitimi" kapsamında öğrenciler 14-18 Eylül tarihleri arasında ders seçimi yapabilecek.

Böylece YKS'ye hazırlanan öğrencilerin akademik hedeflerine göre okul içinde desteklenmesi amaçlanıyor.

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