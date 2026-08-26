Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilecek.

Kurum isimlerinin belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek isimler kullanılamayacak.

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı isim verilebilecek.

Daha önce yabancı isimle ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı isimlerini kullanmaya devam edemeyecek.

DAHA ÖNCE ALINAN YABANCI İSİMLER DE DEĞİŞECEK

BAŞVURULAR EN GEÇ 1 EKİM'E KADAR ALINACAK

Anayasada yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum isimlerinin milli ve manevi değerlerle bağdaşması, kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak.