Edirne Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar gözaltına alındı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre şikayetçi, Yağcılar’ın kendisinden 200 bin euro istediğini söyledi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcılığın soruşturma dosyasına göre müteahhitlik yapan Nazmi Özçelik, 23 Ağustos 2026 tarihinde kolluk ekiplerine başvurarak imar ruhsatı süreciyle ilgili kendisinden rüşvet istendiğini söyleyerek şikayette bulundu.
Özçelik'in beyanına göre Yağcılar, 17 Ağustos 2026 tarihinde kendisini arayarak imar komisyonu başkanı olduğunu ve gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söyledi. Aynı gün Edirne Adliyesi önündeki bir kafede yapılan görüşmede Yağcılar'ın kendisinden 200 bin euro talep ettiğini ve parayı Bulgaristan'da almak istediğini söyledi. Bunun üzerine soruşturma kapsamında "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçla izleme" kararı alındı.
GÖRÜŞME SONRASI GÖZALTI KARARI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 1 Eylül 2026 tarihinde müştekinin, Edirne'de bulunan Üç Şerefeli Camii'nde şüpheli Engin Yağcılar ile buluşacağı bilgisinin alınması üzerine ekiplerce çalışma yapıldı. Görüşme, görüntü ve ses kayıt düzeneği ile takip edildi. Görüşmenin ardından Yağcılar, Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinde düzenlenen "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alındı.
BİLGİSAYAR VE BELGELERE EL KONULDU
Şüphelinin ikametinde ve avukatlık ofisinde Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan karar doğrultusunda arama gerçekleştirildi.Aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan bir evraka el konuldu. Ayrıca Yağcılar hakkında TCK'nın 282. maddesi kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.