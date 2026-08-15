Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Tuğyan'dan nişanlısına beklenmedik hamle: "Şantaj? Severiz"

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"ANNESİ ONU ÖLDÜRECEKTİ" İDDİASI MI KURGULANDI?

Soruşturma kapsamında incelenen kayıtlarda, Seyhan Soylu ile Tuğyan Ülkem Gülter arasındaki diyaloglar da yer alıyor. Soylu'nun, Gülter'e babasının vermesi gereken ifade hakkında akıl verdiği iddia edilen bölümde Seyhan Soylu, "Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı. 'Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zor zoruna kaçtım' demeli" sözlerini sarf etti.