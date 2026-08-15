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Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Tuğyan'dan nişanlısına beklenmedik hamle: "Şantaj? Severiz"

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Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Tuğyan'dan nişanlısına beklenmedik hamle: "Şantaj? Severiz"

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni ses kayıtları gündeme geldi. ATV'nin ulaştığı kayıtlarda, tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısına ait özel görüntülerin yayımlanmasını istediği öne sürüldü. Kayıtlarda geçen "Şantaj?" sorusuna "Severiz" yanıtının verildiği iddia edildi.

Ses sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek yeni ses kayıtları gün yüzüne çıktı. Tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, nişanlısına ait mahrem görüntüleri sızdırmak için plan yaptığı ve açıkça şantaj itirafında bulunduğu konuşmalar dehşete düşürdü. İşte Güllü dosyasında karanlık noktaları aydınlatacak o şok ses kayıtlarının detayları…

ŞANTAJ, TEHDİT VE GİZLİ KAYITLAR: "SESİMİZİ KAYDEDERSE YANARIZ"

"BENDE ÇIPLAK VİDEOLARI VAR YAYINLAR MISIN?"

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla yeni bir boyut kazandı. Ortaya çıkan ilk kayıtta Gülter'in, nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşından yardım istediği duyuluyor.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Tuğyan Ülkem Gülter, "Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?" sözleriyle planını devreye sokarken, karşı tarafın "Aile içi mi?" sorusuna, "Aile içi, dışı her şey gülsün. Mecburdum, bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum" ifadeleriyle yanıt verdi.

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"ŞANTAJ MI? SEVERİZ!"

Kayıtların devamında yer alan diyaloglar ise kan donduracak türden. Konuşma sırasında geçen "Şantaj?" sorusuna soğukkanlı bir şekilde cevap veren Tuğyan Ülkem Gülter, "Severiz" sözleriyle niyetini açıkça ortaya koydu.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

Arkadaşının "Senden geldiğini bilmeyecek mi?" uyarısına ise Gülter, "Bana ne!" diyerek umursamaz tavrını sürdürdü.

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SİSİ VE EMİNOĞLU ARASINDAKİ GİZEMLİ GÖRÜŞME

Dosyaya giren bir diğer dikkat çekici kayıt ise magazin dünyasında "Sisi" lakabıyla bilinen Seyhan Soylu ile Kervan Eminoğlu arasında geçiyor. ATV'nin ulaştığı detaylara göre Soylu, Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu Ferdi Aydın konusunda uyarırken gizli kayıt uyarısında bulunuyor.

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Seyhan Soylu, "O arar, kaydetmeye çalışır ama hepimizin içinden geçersin. Ben dış kapının dış mandalıyım, hayatımda görmediğim senin beraber olduğun kadını koruyorum" ifadelerini kullandı.

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"ANNESİ ONU ÖLDÜRECEKTİ" İDDİASI MI KURGULANDI?

Soruşturma kapsamında incelenen kayıtlarda, Seyhan Soylu ile Tuğyan Ülkem Gülter arasındaki diyaloglar da yer alıyor. Soylu'nun, Gülter'e babasının vermesi gereken ifade hakkında akıl verdiği iddia edilen bölümde Seyhan Soylu, "Ama seni böyle taçlandırarak anlatmalı. 'Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecek diye zor zoruna kaçtım' demeli" sözlerini sarf etti.

Bu yönlendirmeye karşılık Tuğyan Ülkem Gülter, "Babam yapar" şeklinde karşılık vererek kurgu iddialarını güçlendirdi.

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TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Güllü'nün ölümüyle ilgili sis perdesi henüz aralanmamışken, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter için yargılama süreci başlıyor. Gülter, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarak dosyada yer alan bu sarsıcı ses kayıtları, şantaj iddiaları ve annesinin ölümüne ilişkin savunmasını yapacak. Şimdi tüm gözler, mahkemeden çıkacak karara çevrilmiş durumda.

Güllü dosyasında yeni görüntü! Annesini öldürmüş, size ne yapar?Güllü dosyasında yeni görüntü! Annesini öldürmüş, size ne yapar? GÜLLÜ DOSYASINDA YENİ GÖRÜNTÜ! "ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ, SİZE NE YAPAR?"
Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Tuğyan'dan nişanlısına beklenmedik hamle: "Şantaj? Severiz" - 1

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