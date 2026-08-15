Güllü dosyasında yeni ses kayıtları! Tuğyan'dan nişanlısına beklenmedik hamle: "Şantaj? Severiz"
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni ses kayıtları gündeme geldi. ATV'nin ulaştığı kayıtlarda, tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısına ait özel görüntülerin yayımlanmasını istediği öne sürüldü. Kayıtlarda geçen "Şantaj?" sorusuna "Severiz" yanıtının verildiği iddia edildi.
Ses sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek yeni ses kayıtları gün yüzüne çıktı. Tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, nişanlısına ait mahrem görüntüleri sızdırmak için plan yaptığı ve açıkça şantaj itirafında bulunduğu konuşmalar dehşete düşürdü. İşte Güllü dosyasında karanlık noktaları aydınlatacak o şok ses kayıtlarının detayları…
"BENDE ÇIPLAK VİDEOLARI VAR YAYINLAR MISIN?"
Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla yeni bir boyut kazandı. Ortaya çıkan ilk kayıtta Gülter'in, nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşından yardım istediği duyuluyor.
Tuğyan Ülkem Gülter, "Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?" sözleriyle planını devreye sokarken, karşı tarafın "Aile içi mi?" sorusuna, "Aile içi, dışı her şey gülsün. Mecburdum, bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum" ifadeleriyle yanıt verdi.
"ŞANTAJ MI? SEVERİZ!"
Kayıtların devamında yer alan diyaloglar ise kan donduracak türden. Konuşma sırasında geçen "Şantaj?" sorusuna soğukkanlı bir şekilde cevap veren Tuğyan Ülkem Gülter, "Severiz" sözleriyle niyetini açıkça ortaya koydu.