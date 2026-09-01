Tuğyan'ın nişanlısı Kervan Eminoğlu ATV Haber'e konuştu! Güllü'nün ölümünden 3 gün önce dikkat çeken mesaj

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen davada kritik duruşmaya sayılı günler kala dikkat çeken yeni iddialar ortaya atıldı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATV Haber’e yaptığı açıklamada anne-kız arasındaki ilişkiyi ve ikili arasında yaşanan kavgayı anlattı. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesinden para çaldığını, Güllü’nün ise ölümünden kısa süre önce evin kapı şifresini değiştirerek, kızının girişini engellediğini öne sürdü. Bu gelişmenin ardından ikili arasında büyük bir tartışma yaşandığını söyleyen Eminoğlu, Tuğyan’ın annesini ailesine şikâyet ettiğini de iddia etti. Öte yandan, Tuğyan’ın annesinin ölümünden yalnızca 3 gün önce psikolojik tedavi göreceğine dair mesaj attığı ortaya çıktı.