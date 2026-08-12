Güllü dosyasında yeni görüntü! Sultan Nur Ulu o anları anlattı: "Annesini öldürmüş, size ne yapar?"

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin dosyada yeni görüntüler gündeme geldi. Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'e sarıldığı görülen Sultan Nur Ulu, o anları "Korktuğum için sarıldım" sözleriyle anlattı. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, dosyaya yansıyan internet arama geçmişindeki ifadeler de dikkat çekti.

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin dosyada yeni görüntüler gündeme geldi. Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'e sarıldığı görülen Sultan Nur Ulu, o anları "Korktuğum için sarıldım" sözleriyle anlattı. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, dosyaya yansıyan internet arama geçmişindeki ifadeler de dikkat çekti. SULTAN NUR ULU "KORKTUĞUM İÇİN SARILDIM" DEDİ GÜLLÜ DOSYASINDA YENİ GÖRÜNTÜ: "KORKTUĞUM İÇİN SARILDIM" Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan dosyada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra çekildiği belirtilen görüntüleri gündeme geldi. Görüntülerde Gülter'e sarıldığı görülen Ulu, o anlara ilişkin, "Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, sizi videoya çekiyorlar, sarılıyorlar; ne yapabilirsiniz? 'Hayır, bana sarılma, git' diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş, size neler yapar?" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr "ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ BİRİ SİZE NELER YAPMAZ?" Ulu, görüntülerdeki tavrına ilişkin açıklamasında korktuğunu belirterek, "Şöyle düşünün, yanınızda annesini atan birisi var, aynı sizin kafanıza telefonla vurmuş birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar, sarılıyorlar; ne yapabilirsiniz? 'Hayır, bana sarılma, git' diyebilir misiniz?" dedi.

foto: ahaber.com.tr "BEN BATARSAM SENİ DE SÜRÜKLERİM" Ulu ayrıca daha önceki beyanlarında Gülter'in annesini pencereden ittiğini gördüğünü öne sürdü. Gülter'in kendisini "Ben batarsam seni de sürüklerim" sözleriyle tehdit ettiğini de iddia etti. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ Metinde aktarılan bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dosyada mesaj dökümleri, tanık anlatımları, ses kayıtları ve bilirkişi raporlarının yer aldığı belirtildi. Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istendiği aktarıldı.