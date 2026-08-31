Gördes Belediyesi'nde 'maaş skandalı'nda yargı kıskacı! Personel maaşlarını vadeli hesapta bekleten Başkan İbrahim Büke'ye soruşturma izni

Gördes Belediyesi'nde görev yapan personelin maaşlarının aylarca zamanında ödenmeyerek mağdur edildiği iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı ön inceleme tamamlandı. Maaş talimatlarını bilerek geç imzaladığı ve personele ödenmesi gereken paraları vadeli mevduat hesaplarında beklettiği tespit edilen Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi.

Gördes Belediyesi çalışanlarının maaş mağduriyetine ilişkin başlatılan resmi ön inceleme sonucunda hazırlanan raporda çarpıcı tespitlere yer verildi. Yapılan detaylı incelemelerde, 21 aylık zaman diliminin 12 ayında personel maaşlarının yasal ödeme tarihi olan ayın 15'inden sonra hesaplara yatırıldığı, bazı dönemlerde ise gecikmelerin bir haftaya kadar ulaştığı tespit edildi.

BİRİMLER ÖDEME TALİMATLARINI ZAMANINDA HAZIRLADI, BAŞKAN İBRAHİM BÜKE GEÇ İMZALADI Ön inceleme dosyasındaki dikkat çekici bulgulardan biri de ödeme süreçlerindeki gecikmeye ilişkin oldu. İlgili mali birimlerin personel maaşlarının zamanında ödenebilmesi amacıyla ödeme talimatlarını vaktinde hazırladığı, ancak söz konusu evrakların Belediye Başkanı İbrahim Büke tarafından kasten ve gerekçesiz şekilde geç imzalandığı tespit edildi.