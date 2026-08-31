Milli antrenör Funda Bakış'ın feci sonu! Eski çalışanı bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti.

İstanbul Sancaktepe'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirlenen kavgada milli antrenör Funda Bakış'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün Abdurrahmangazi mahallesinde meydana geldi. 39 yaşındaki Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Z.G. arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Z.G., Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheli Z.G.'yi yakaladı.

KREDİ ÇEKİP VERMİŞ

Araştırmada, şüpheli Z.G.'nin spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek Funda Bakış'a para verdiği ve ikili arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen A.H.U. (21) ile E.Ş. (21) de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüphelilerden Z.G'nin "hakaret", A.H.U'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.