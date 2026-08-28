CESEDİ BULUNAMADI AMA SAVCILIK YETERLİ ŞÜPHE BULDU Soruşturmanın geldiği aşamada maktule Khurriyat Tursunboeva'ya ait ceset veya herhangi bir uzuv ele geçirilemedi. Ancak savcılık, cesedin bulunması ve Adli Tıp uzmanları tarafından otopsi yapılmasının mutlak şekilde zorunlu olmadığına ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 24 Mart 2015 tarihli kararına da atıfta bulundu. Savcılık değerlendirmesinde; Ersin Yılmaz'ın ayrıntılı ikrarı, yer gösterme işlemindeki anlatımı, olay yeri incelemesinde luminole tepki veren noktaların bu anlatımlarla birebir örtüşmesi, maktulenin Türkiye'den çıkış kaydının bulunmaması, herhangi bir hastane, eczane veya seyahat kaydının bulunmaması ve olaydan sonra maktulenin yaşadığına ilişkin hiçbir emareye rastlanmamasının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Bu deliller kapsamında Ersin Yılmaz'ın resmi nikahlı eşi Khurriyat Tursunboeva'yı 24 Haziran 2019 tarihinde ikametlerinde kıskançlık meselesinden çıkan tartışma sırasında başına vurmak suretiyle öldürdüğü, cesedi toprak ve kireç yardımıyla yaklaşık 1-1,5 ay ikametin mutfak yanındaki balkon kısmında muhafaza ettiği ve ardından parçalara ayırarak çöp konteynerine attığı yönünde yeterli şüphe sebeplerinin oluştuğu değerlendirildi.

ANIL YILMAZ'IN İKİ SUÇTAN SORUMLU TUTULMASI İSTENDİ Soruşturmada Ersin Yılmaz'ın arkadaşı Anıl Yılmaz yönünden de dikkat çeken deliller elde edildi. İki sanığın olaya ilişkin ifadelerinde belirgin çelişkiler bulunduğu, ancak Anıl Yılmaz'ın kasten öldürme eylemine iştirak ettiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi. Buna karşılık Ersin Yılmaz'ın olaydan sonra Anıl Yılmaz'ın kimliğiyle otobüs yolculuğu yaptığı ve polis kontrolünde Anıl Yılmaz'ın kimliğini verdiği tespit edildi. Savcılık, Anıl Yılmaz'ın Ersin Yılmaz'ın yakalanmaması için imkan sağladığını değerlendirerek "suçluyu kayırma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu kanaatine varılarak, Anıl Yılmaz'ın savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilerek savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

Diğer yandan Ersin Yılmaz, ifadesinde maktuleye ait cesedi sakladığı toprağı poşetlere doldurarak gece 02.00-03.00 sıralarında çöp konteynerine attığını ve olaydan kimseye bahsetmediğini söyledi. Anıl Yılmaz ise Ersin'in toprağı poşetlere doldurduğu sırada evde olduğunu, ancak yardım etmediğini; yalnızca maktuleye ait elbiselerin bulunduğu valizi çöp konteynerine attığını ifade etti. Savcılık, Anıl Yılmaz'ın cesedin, toprağın ve maktuleye ait kıyafetlerin bertaraf edilmesine yardım ettiği gerekçesiyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair de yeterli şüphe bulunduğunu değerlendirdi.

CANİ KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Sanık Ersin Yılmaz hakkında "kadına-eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, cinayet sonrası kimliğini kullandığı arkadaşı Anıl Yılmaz hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istendi.