Maltepe'de 7 yıl sonra aydınlatılan korkunç cinayet: Cesedi 1,5 ay balkonda tutup parçalayarak çöpe atmış
İstanbul Maltepe'de 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eşini başına sopayla vurarak katleden cani koca Ersin Yılmaz'ın, cesedi 1,5 ay kireç ve toprakla balkonda sakladığı, koku yayılınca da üç parçaya ayırıp çöp konteynerine attığı belirlendi.
Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Khurriyat Tursunboeva 2015 yılında Ersin Yılmaz ile evlendi. 2019 yılından beri kadından haber alamayan abla Sevara Zakhidova'nın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma sürecinde, Tursunboeva'nın iki çocuğu olduğu, Türkiye'ye son girişini 15 Mayıs 2017'de yaptığı, ancak bu tarihten sonra herhangi bir yurt dışı çıkış kaydının bulunmadığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde Tursunboeva'nın son olarak 24 Şubat-25 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli Pamukkale'deki bir otelde konakladığı, sonrasında herhangi bir otel kaydına, şehirler arası yolculuğa, hastane veya eczane kaydına rastlanmadığı tespit edildi.
ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE OTOBÜSE BİNDİ
Sabah'ın haberine göre olayı derinleştiren başsavcılık, talihsiz kadının cani eş kurbanı olduğunu 7 yıl sonra aydınlattı. Soruşturma kapsamında tamamlanan dosyada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Dosyadaki HTS kayıtları ile şehirler arası ulaşım firmasına ait 10 Temmuz 2019 tarihli İstanbul-Milas seferine ait yolcu listesi de soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı. Sancaktepe/Samandıra'dan binen Ersin Yılmaz, arkadaşı Anıl Yılmaz'ın kimliğini kullanarak bilet aldığı ve iletişim bilgisi olarak da babasının numarasını verdiği belirlendi.
Otobüsün Bursa-Balıkesir üzerinde polis uygulamasına girdiği, Ersin Yılmaz'ın da polis kontrolünde Anıl Yılmaz'a ait kimlik kartını gösterdiği, HTS kayıtlarının incelenmesinde de Yılmaz'ın söz konusu otobüsle Anıl Yılmaz adına alınan biletle seyahat ettiği tespit edildi. İddianamede, bu yöntemin Ersin Yılmaz tarafından eşinin kaybolduğu tarihlerde yakalanmamak amacıyla alınmış bir tedbir olduğunu değerlendirdi.
EVDEN KAÇAR GİBİ TAŞINDI, KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKTI
Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokakta Tursunboeva ile birlikte yaşayan Ersin Yılmaz, eşinin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibine kendisi görünmeden Anıl Yılmaz aracılığıyla kalan kirayı ve evin anahtarını gönderdiği ve evden kaçar gibi taşındığı belirlendi. Evden kokuların gelmesi üzerine evi kontrol eden ev sahibi Bahadır T.'nin, çatıdaki su oluğuna dökülmüş halde bulunan donmuş kireç kütlesinden kokunun geldiğini fark ettiği öğrenildi.