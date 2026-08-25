Kan donduran cinayet: Öldürüp başında içmeye devam ettiler
Adana'da birlikte alkol aldıkları ev arkadaşları 33 yaşındaki Emrah Kocaoğlu'nu çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren iki şüpheli, cinayet aletini pencereden attıktan sonra cesedin başında bir süre daha alkol almaya devam etti. Ardından 112'yi arayıp "Evde kilitli kaldık" diyerek yardım isteyen zanlılar, cinayeti birbirlerinin üzerine attı.
Olay, 20 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında merkez ilçelerden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Kocaoğlu (33), ev arkadaşları Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) ile birlikte alkol aldığı sırada tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Kocaoğlu, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak koltuğa yığıldı. Tamer İ. ve Mehmet S.'nin, olayda kullanılan bıçağı pencereden dışarı attığı, ardından kanlar içerisinde kalan Kocaoğlu'nun bulunduğu evde bir süre daha alkol alıp kaldıkları öne sürüldü.
Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheliler, evin içerisinde kilitli kaldıklarını ve anahtarı bulamadıklarını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak eve girmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU
Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, apartmanın bahçesinde üzerinde kan lekeleri bulunan bıçak bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak muhafaza altına alınırken, Tamer İ. ve Mehmet S. gözaltına alındı.