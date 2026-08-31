-°C
CANLI YAYIN

Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda

İzmir Çiğli Belediyesinde birçok birim ve iştirak çalışanının üç aydır maaş alamadığı belirtildi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu’nun kardeşini özel şoförü yaptığı, baldızını ise kütüphane birimine yerleştirdiği öne sürüldü.

Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyan İzmir Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve yakınlara kadro sağlandığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

İşçilere aylardır maaş ödenmediği belirtilirken Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun öz kardeşini işe aldırarak özel şoförü yaptığı öne sürüldü.

Yiğitoğlu'nun baldızını da Elazığ'dan getirterek belediyenin kütüphane birimine yerleştirdiği iddia edildi.

Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda - 1

DANIŞMANIN KARDEŞİ ÖZEL ŞOFÖR OLDU İDDİASI

Çiğli Belediyesinde daha önce torpilli atamalar, mali kriz, şüpheli ihaleler ve tazminat ödenmeden işten çıkarılan çalışanlarla ilgili iddialar gündeme gelmişti.

Son olarak Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun öz kardeşini belediyede işe aldırdığı ve kendisine özel şoför yaptığı ileri sürüldü.

Yiğitoğlu'nun daha önce baldızını Elazığ'dan getirterek belediyenin kütüphane biriminde işe yerleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda - 2

KÂĞIT ÜZERİNDE DANIŞMAN OLARAK ATANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsmail Yiğitoğlu'nun geçmişte belediye iştiraklerinden ÇİBEL'de müdürlük yaptığı bildirildi.

Yiğitoğlu'nun memur olabilmek amacıyla belediyeye geçtiği ve kâğıt üzerinde danışman olarak atandığı iddia edildi.

Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda - 3

MECLİS ÜYELERİNİN YAKINLARINA TOPLU İŞE ALIM İDDİASI

CHP'li ve Yeni Partili belediye meclis üyelerinin de haziran ayında onlarca yakınını toplu şekilde belediyede işe aldırdığı öne sürüldü.

Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erol'un kızını sözleşmeli memur yaptığı aktarıldı.

Belediyede yakınlara kadro sağlandığına ilişkin iddialar sürerken çalışanların maaşlarının ödenmediği belirtildi.

Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda - 4

İŞÇİLER ÜÇ AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

Çiğli Belediyesinin birçok biriminde ve iştirak şirketinde çalışan personelin üç aydır maaş alamadığı öğrenildi.

Maaşlarını bekleyen işçilere, "Mali durumumuz kötü, böyle idare edeceksiniz." denilerek ödeme yapılmadığı aktarıldı.

165 İŞÇİNİN OCAK AYI MAAŞI YATIRILMADI

Belediyeye bağlı Çiğli Gıda şirketinde çalışan 165 işçi, mali kriz gerekçe gösterilerek ocak ayında belediye kadrosuna kaydırıldı.

Bu işçilerin ocak ayına ait maaşlarının hâlâ yatırılmadığı belirtildi.

"BES" KESİNTİLERİNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK

Çiğli Gıda şirketinden belediye kadrosuna geçirilen işçilerin maaşlarından yıllarca "BES kesintisi" adı altında para kesildiği öne sürüldü.

Ancak işçiler adına Bireysel Emeklilik Sistemi sözleşmesi yapılmadığının ortaya çıktığı belirtildi.

Maaşlardan kesilen paraların nereye aktarıldığına ilişkin belirsizlik devam ederken işçiler, "BES" adı altında kendilerinden tahsil edilen tutarların iade edilmesini istiyor.

Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda - 5

147 İŞÇİ TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI İDDİASI

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın yerel seçimlerin ardından 147 çalışanı tazminat ödemeden işten çıkardığı öne sürüldü.

Yıldız'ın bu süreçte peş peşe torpilli atamalar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

"İKİ AYDIR GÖZLERDEN UZAK" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın son iki aydır kendisini geri plana çektiği ileri sürüldü.

Yıldız'ın mümkün olduğunca kamuoyunun karşısına çıkmamaya ve gözlerden uzak kalmaya çalıştığı iddia edildi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler
Sonraki Haber
Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın