DANIŞMANIN KARDEŞİ ÖZEL ŞOFÖR OLDU İDDİASI

Çiğli Belediyesinde daha önce torpilli atamalar, mali kriz, şüpheli ihaleler ve tazminat ödenmeden işten çıkarılan çalışanlarla ilgili iddialar gündeme gelmişti.

Son olarak Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun öz kardeşini belediyede işe aldırdığı ve kendisine özel şoför yaptığı ileri sürüldü.

Yiğitoğlu'nun daha önce baldızını Elazığ'dan getirterek belediyenin kütüphane biriminde işe yerleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.