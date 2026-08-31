Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve torpil iddiaları! İşçiler 3 aydır ücret bekliyor: Danışmanın yakınları belediye kadrosunda
İzmir Çiğli Belediyesinde birçok birim ve iştirak çalışanının üç aydır maaş alamadığı belirtildi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu’nun kardeşini özel şoförü yaptığı, baldızını ise kütüphane birimine yerleştirdiği öne sürüldü.
Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyan İzmir Çiğli Belediyesinde maaş krizi ve yakınlara kadro sağlandığına ilişkin iddialar gündeme geldi.
İşçilere aylardır maaş ödenmediği belirtilirken Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun öz kardeşini işe aldırarak özel şoförü yaptığı öne sürüldü.
Yiğitoğlu'nun baldızını da Elazığ'dan getirterek belediyenin kütüphane birimine yerleştirdiği iddia edildi.
DANIŞMANIN KARDEŞİ ÖZEL ŞOFÖR OLDU İDDİASI
Çiğli Belediyesinde daha önce torpilli atamalar, mali kriz, şüpheli ihaleler ve tazminat ödenmeden işten çıkarılan çalışanlarla ilgili iddialar gündeme gelmişti.
Son olarak Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun öz kardeşini belediyede işe aldırdığı ve kendisine özel şoför yaptığı ileri sürüldü.
Yiğitoğlu'nun daha önce baldızını Elazığ'dan getirterek belediyenin kütüphane biriminde işe yerleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.
KÂĞIT ÜZERİNDE DANIŞMAN OLARAK ATANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
İsmail Yiğitoğlu'nun geçmişte belediye iştiraklerinden ÇİBEL'de müdürlük yaptığı bildirildi.
Yiğitoğlu'nun memur olabilmek amacıyla belediyeye geçtiği ve kâğıt üzerinde danışman olarak atandığı iddia edildi.