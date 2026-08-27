Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı. Güran ailesinin, cinayetin “faili meçhul” kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Yapılan incelemelerde, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yargı sürecinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadı.

BAKANLIK İDDİALARI İNCELEDİ

Adalet Bakanlığı, söz konusu başvuruları dosyada mahkumiyet hükümleri bulunmasını gerekçe göstererek doğrudan reddetmedi.

Bu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişiler dinlendi. İleri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları, soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak ayrıntılı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu ortaya koyacak veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadığı belirtildi.

"FAİLİN BİLİNMEMESİ" İLE "CİNAYETİN TÜM AYRINTILARININ BİLİNMEMESİ" FARKLI

Yapılan değerlendirmelerde "failin bilinmemesi" ile "cinayetin tüm ayrıntılarının bilinmemesi" durumlarının birbirinden farklı olduğu vurgulandı.

Narin Güran dosyasında failler konusunda yargısal hükümler kurulduğu ve üç sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay tarafından onandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığınca yapılan incelemelerde de mevcut delil durumunu ve yargısal tespitleri değiştirecek, dosyanın faili meçhul suçlar kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

FAİLLER YARGI KARARIYLA BELİRLENDİ

Narin Güran cinayetine dair soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde olayın failleri yargı kararlarıyla belirlendi.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Nevzat Bahtiyar hakkında ilk derece mahkemesince "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen mahkumiyet hükmü ise Yargıtay tarafından bozuldu.

Bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Nevzat Bahtiyar'ı "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARGILAMA KAMUOYUNUN YAKIN TAKİBİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ekim 2024 tarihinde hazırlanan iddianameyle dört sanığın iştirak halinde kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

Dava, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmalar çok sayıda ulusal ve yerel basın mensubu tarafından takip edildi.

Sanık savunmaları, tanık beyanları, tarafların iddia ve savunmaları, teknik deliller, savcılık mütalaaları ve mahkeme kararları kamuoyunun bilgisine sunuldu.

ÜÇ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 26, 27 ve 28 Aralık 2024 tarihlerindeki duruşmaları sonucunda Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Nevzat Bahtiyar hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararların istinaf edilmesi üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükümlerine yönelik başvuruları düzelterek esastan reddetti.

YARGITAY ÜÇ SANIK HAKKINDAKİ CEZALARI ONADI

Dosyanın temyiz incelemesinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini onadı.

Nevzat Bahtiyar hakkındaki hüküm ise eyleminin "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozuldu.

Bozma sonrası yeniden yapılan yargılamada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Nisan 2026 tarihinde Nevzat Bahtiyar hakkında "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında 17 yıl hapis cezasına hükmetti.