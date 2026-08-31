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Bursa'da düğün yemeğinden zehirlenen 367 kişi hastanelere başvurdu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da düğün yemeğinden zehirlenen 367 kişi hastanelere başvurdu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişi sayısının 367 olduğu açıklandı. Sağlık Müdürlüğü, 74 hastanın Bursa'ya sevk edildiğini, çoğunun taburcu edildiğini, sadece 23 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve onların da durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Karıncalı Mahallesi'nde E.G. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde çocuğunun sünnet cemiyetinde misafirlere tavuklu pilav ikram etti. Ancak 1 saat sonra onlarca kişi gıda zehirlenmesi teşhisiyle Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olaydan etkilenen 367 kişinin gece boyunca hastaneye başvurduğunu, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne yapılan başvurulardan 74 hastanın ambulanslarla merkezdeki hastanelere taşındığını, çoğunun şifa ile taburcu edildiğini, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınmasının sağlandığını, Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da su numunesi alındığını, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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