Bursa'da düğün yemeğinden zehirlenen 367 kişi hastanelere başvurdu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvuran kişi sayısının 367 olduğu açıklandı. Sağlık Müdürlüğü, 74 hastanın Bursa'ya sevk edildiğini, çoğunun taburcu edildiğini, sadece 23 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve onların da durumlarının iyi olduğunu açıkladı.