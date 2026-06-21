Sakarya'da 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu.
Yeni Mahalle'de 35 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi. Programın ardından bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvuran 13 kişi tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.