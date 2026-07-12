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Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Sahil Siteleri mevkisinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahısların şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlattı.

İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

NUMUNELER İNCELENİYOR

Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı. Yetkililer, laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceğini söyledi. Olayla ilgili idari ve adli süreç devam ediyor.

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