Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

NUMUNELER İNCELENİYOR



Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı. Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı. Yetkililer, laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceğini söyledi. Olayla ilgili idari ve adli süreç devam ediyor.