Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler
Bakırköy’deki güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilip Telegram üzerinden satıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İncelenen 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller, bungalovlar ve günlük kiralık evlerden kayıtların da bulunduğu belirlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren "Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği" isimli güzellik merkezindeki gizli kamera iddialarına ilişkin soruşturma genişletildi.
Müşterilerin epilasyon odalarındaki mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilerek "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen 15 bin görüntülük arşivde yalnızca güzellik merkezine ait kayıtların bulunmadığı belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Emrah Selim Cansever ile Fatma Özçalışkan adliyeye sevk edildi.