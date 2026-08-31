Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler

"BEN DE MAĞDURUM"

İnternette yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan, savunmasında suçlamaları reddetti.

Kendisinin ve 17 yaşındaki kızının mahrem görüntülerinin de söz konusu arşivde bulunduğunu iddia eden Özçalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli 'PIR' hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim. Kameracının beni takıntı hâline getirdiğini ve takip ettiğini fark etmiştim."