-°C
CANLI YAYIN

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler

Bakırköy’deki güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilip Telegram üzerinden satıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İncelenen 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller, bungalovlar ve günlük kiralık evlerden kayıtların da bulunduğu belirlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı üçe yükseldi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren "Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği" isimli güzellik merkezindeki gizli kamera iddialarına ilişkin soruşturma genişletildi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 1

Müşterilerin epilasyon odalarındaki mahrem görüntülerinin gizlice kaydedilerek "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı üzerinden ücret karşılığında satıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen 15 bin görüntülük arşivde yalnızca güzellik merkezine ait kayıtların bulunmadığı belirlendi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 2

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Emrah Selim Cansever ile Fatma Özçalışkan adliyeye sevk edildi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 3

Şüpheliler hakkında "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamaları yöneltildi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 4

AYLIK GELİRİNİN 1 MİLYON LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Güzellik merkezinin kamera, ses ve alarm sistemlerini kurduğu belirlenen güvenlik şirketi sahibi Emrah Selim Cansever, sorgusunda mesleğini "serbest meslek erbabı" olarak açıkladı.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 5

Cansever, aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu beyan etti.

Şüphelinin avukatı, müvekkilinin milyonlarca lira ciro yapan bir şirketin sahibi olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme ise kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Cansever'in tutuklanmasına karar verdi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 6

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emrah Selim Cansever, savunmasında işletme sahibi Fatma Özçalışkan'ı ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıdığını söyledi.

Güzellik merkezine herhangi bir hizmet vermediğini savunan Cansever, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez."

Cansever, görüntülerin dışarıdan gerçekleştirilen bir siber saldırıyla ele geçirilmiş olabileceğini ileri sürdü.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 7

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin tutuklama kararında, Cansever'in savunmasıyla çeliştiği değerlendirilen delillere yer verildi.

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, gizli kameraların yerleştirildiği ileri sürülen "PIR" hareket sensörlerinin iş yerine montajının Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına ilişkin WhatsApp yazışmaları ve kayıtları ele geçirildi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 8

MAĞAZA KABİNLERİ VE OTELLERDEN GÖRÜNTÜLER

Soruşturma kapsamında incelenen 15 bin video kaydının tamamının güzellik merkezine ait olmadığı belirlendi.

Arşivde ünlü giyim mağazalarının deneme kabinleri, otel odaları, bungalovlar ve günlük kiralık Airbnb evlerinden gizlice kaydedildiği değerlendirilen görüntülerin bulunduğu tespit edildi.

Görüntülerin siber polis tarafından incelendiği ve soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 9

GİZLİ KAMERA AĞININ BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Kamera sistemlerini kurduğu belirtilen Cansever ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin faaliyetlerinin yalnızca güzellik merkeziyle sınırlı kalmamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Büyük giyim zincirlerinin deneme kabinlerine, turistik otellere ve günlük kiralık evlere de benzer gizli düzeneklerin kurulmuş olabileceği şüphesi araştırılıyor.

Siber suçlar uzmanlarının yapacağı incelemeyle şüphelilerin başka hangi işletmelerle bağlantısının bulunduğunun ve gizli kamera arşivinin tam boyutunun belirlenmesi bekleniyor.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 10

"BEN DE MAĞDURUM"

İnternette yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan, savunmasında suçlamaları reddetti.

Kendisinin ve 17 yaşındaki kızının mahrem görüntülerinin de söz konusu arşivde bulunduğunu iddia eden Özçalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli 'PIR' hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim. Kameracının beni takıntı hâline getirdiğini ve takip ettiğini fark etmiştim."

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 11

Özçalışkan, olayın sorumlusu olarak Emrah Selim Cansever'i suçladı.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği; şüphelilerin birbirlerini suçlayan ifadelerini, müşteki beyanlarını ve sökülen gizli kameraların depoda ele geçirilmesini değerlendirdi.

Hâkimlik, Emrah Selim Cansever ile Fatma Özçalışkan'ın ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

Bakırköy’de gizli kamera soruşturmasında yeni perde! 15 bin görüntülük arşivde mağaza kabinleri, oteller ve kiralık evler - 12

TELEGRAM KANALININ YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre, görüntülerin satıldığı ileri sürülen "Secret TV +18" isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş da Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdullah Çatalbaş'ın da tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Bakırköyde güzellik merkezinde skandalBakırköyde güzellik merkezinde skandal BAKIRKÖY'DE GÜZELLİK MERKEZİNDE SKANDAL
Güzellik merkezi skandalında yeni gelişmeGüzellik merkezi skandalında yeni gelişme GÜZELLİK MERKEZİ SKANDALINDA YENİ GELİŞME
Güzellik merkezinde gizli kamera rezaleti!Güzellik merkezinde gizli kamera rezaleti! GÜZELLİK MERKEZİNDE GİZLİ KAMERA REZALETİ!

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı
Sonraki Haber
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın