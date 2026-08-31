Bakan Gürlek açıkladı! 97 orman yangınına 15 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren meydana gelen 97 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, "69 şüpheli tespit edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin titizlikle takip edildiğini söyledi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HİÇ KİMSE YAPTIĞININ KARŞILIKSIZ KALACAĞINI DÜŞÜNMESİN"

"Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Haziran'dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor."

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin."