Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisinde orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle müdahale ediliyor.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren ve kısa sürede geniş alana yayılan alevlere ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

EKİPLERDEN CANHIRAŞ MÜCADELE

Yangının yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi yönlendirildi.

Çevre belediyelerden de destek ekiplerinin sevk edildiği bölgede, ekipler şiddetli rüzgara rağmen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.