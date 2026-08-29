Muğla'da Seydikemer'de başlayan yangın Antalya Kaş'a sıçradı!
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan alevler, kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarına girdi. Hızla yayılan yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edilirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
YANGIN DEREYİ AŞARAK KAŞ SINIRLARINA GEÇTİ
Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerledi. Alevlerin, kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçtiği bildirildi.
Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle sürdüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.