Muğla'da Seydikemer'de başlayan yangın Antalya Kaş'a sıçradı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle sürdüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.