Fethiye’de orman yangını! Muğla Valiliği açıkladı: Alevler kontrol altında

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çevredeki çok sayıda ev için tahliye çalışması başlatıldı.

YOĞUN MÜDAHALE MEYVESİNİ VERDİ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'da meydana gelen iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın, Fethiye'de başlayan yangın, her iki yangını da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye'de Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla genelinde farklı noktalarda çıkan 10 orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Ula, Menteşe, Yatağan, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de orman yangınlarının meydana geldiğini aktaran Akbıyık, özellikle Köyceğiz'de yakıt tankerinin patlaması sonucu başlayan yangın ile Fethiye'nin Foça ve Karagedik mahallelerindeki yangınların risk oluşturduğunu ifade etti.

Akbıyık, yangınların can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığını belirterek "Öncelikle Fethiye'mize, tüm Muğla'mıza çok geçmiş olsun diyorum. Hızlı bir şekilde tüm ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Allah'a şükür can kaybımız olmadı." dedi.

FETHİYE'DE 78 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Fethiye'deki yangında yerleşim yerlerinin risk altında olduğunu belirten Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Tedbir amacıyla huzurevi tahliye edildi. Huzurevinde kalan 64 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bazı vatandaşlarımız dumandan etkilendi. 16 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Yangın nedeniyle 78 haneden 574 vatandaşımız da güvenli bölgelere tahliye edildi."

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE EKİP GÖREV YAPTI

Yangınlara müdahalede 194 araç ile gece görüş özellikli helikopter kullanıldığını belirten Akbıyık, kamu kurumlarının tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Akbıyık, yangınların kontrol altına alınmasında görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.

"ORMANLARIMIZDA ATEŞ YAKMAYALIM"

Hava sıcaklıklarının yüksek, rüzgarın kuvvetli ve nem oranının düşük olması nedeniyle yangın açısından riskli günlerden geçildiğine dikkati çeken Vali Akbıyık, vatandaşları tedbirli olmaya çağırarak, "Lütfen ormanlarımızda ateş yakmayalım, mangal yakmayalım, izmarit atmayalım. Azami özeni ve dikkati gösterelim. Şu haftayı inşallah yangınsız, kazasız, belasız atlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarının tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Akbıyık, jandarma komandoları, polis özel harekat ve diğer güvenlik birimlerinin de yangın bölgelerinde görev yaptığını belirtti.