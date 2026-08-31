Alo Adalet 135 dönemi başlıyor! Uzun süren dava ve soruşturmalar için yeni başvuru yolu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'den itibaren üç adliyede Alo Adalet 135 hizmetinin başlayacağını duyurdu. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için yapılacak başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla alınacak
Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için yeni bir başvuru dönemini başlatıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla pilot olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağını açıkladı. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler üzerinden iletilebilecek.
ADALET HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yargı süreçlerinde vatandaşların başvurularını daha kolay iletebilmesini sağlayacak yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.
Gürlek, "Alo Adalet 135" hizmetinin 1 Eylül itibarıyla pilot uygulama kapsamında üç adliyede devreye alınacağını bildirdi.
HANGİ DOSYALAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK?
Uygulama, belirli bir sürenin üzerinde devam eden dava ve soruşturma dosyalarına yönelik olacak. Buna göre vatandaşlar;
- İlk derece mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
- Bölge adliye mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
- Bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
- 3 yılı aşan soruşturma dosyaları
hakkında Alo Adalet 135 üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvurular, sistemde yer alan yapay zeka destekli sesli asistan aracılığıyla yapılabileceği gibi uzman temsilciler üzerinden de gerçekleştirilebilecek.