Alo Adalet 135 dönemi başlıyor! Uzun süren dava ve soruşturmalar için yeni başvuru yolu

Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için yeni bir başvuru dönemini başlatıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla pilot olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağını açıkladı. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler üzerinden iletilebilecek.