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Alo Adalet 135 dönemi başlıyor! Uzun süren dava ve soruşturmalar için yeni başvuru yolu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alo Adalet 135 dönemi başlıyor! Uzun süren dava ve soruşturmalar için yeni başvuru yolu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'den itibaren üç adliyede Alo Adalet 135 hizmetinin başlayacağını duyurdu. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için yapılacak başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla alınacak

Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için yeni bir başvuru dönemini başlatıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla pilot olarak Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağını açıkladı. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurular, yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler üzerinden iletilebilecek.

Alo Adalet 135, 1 Eylül itibarıyla hizmete giriyor. (A Haber Grafik Ekibi)Alo Adalet 135, 1 Eylül itibarıyla hizmete giriyor. (A Haber Grafik Ekibi)

ADALET HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yargı süreçlerinde vatandaşların başvurularını daha kolay iletebilmesini sağlayacak yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.

Gürlek, "Alo Adalet 135" hizmetinin 1 Eylül itibarıyla pilot uygulama kapsamında üç adliyede devreye alınacağını bildirdi.

Üç yılı aşan soruşturma dosyaları da kapsamda olacak.Üç yılı aşan soruşturma dosyaları da kapsamda olacak.

HANGİ DOSYALAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK?

Uygulama, belirli bir sürenin üzerinde devam eden dava ve soruşturma dosyalarına yönelik olacak. Buna göre vatandaşlar;

  • İlk derece mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
  • Bölge adliye mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
  • Bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları,
  • 3 yılı aşan soruşturma dosyaları

hakkında Alo Adalet 135 üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvurular, sistemde yer alan yapay zeka destekli sesli asistan aracılığıyla yapılabileceği gibi uzman temsilciler üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Yeni uygulama ilk etapta üç adliyede başlayacak.Yeni uygulama ilk etapta üç adliyede başlayacak.

İLK ETAPTA 3 ADLİYEDE UYGULANACAK

Uygulamanın başlangıç noktaları şöyle:

Adliye
Uygulama tarihi
Ankara Batı Adliyesi
1 Eylül 2026
İzmir Adliyesi
1 Eylül 2026
Kayseri Adliyesi
1 Eylül 2026

Alo Adalet 135'in ilk aşamadaki uygulaması bu üç adliyeyle sınırlı olacak. Pilot uygulamanın kapsamına ilişkin yeni adımlar ise ilerleyen süreçte belirlenecek.

Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla yapılabilecek.Başvurular yapay zeka destekli sesli asistanla yapılabilecek.

BAŞVURULAR İLGİLİ BİRİMLERE İLETİLECEK

Alo Adalet 135 üzerinden alınan başvurular doğrudan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak. Buradaki değerlendirme sürecinin ardından gerekli görülmesi halinde dosyanın bulunduğu mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girecek.

Vatandaşın dosyasına ilişkin süreç hakkında yapılan bilgilendirme ise SMS yoluyla kendisine aktarılacak. Böylece başvurunun ardından yaşanan gelişmelerin vatandaşlara doğrudan bildirilmesi amaçlanıyor.

Sistem uzun süren dava ve soruşturmalara yönelik kullanılacak.Sistem uzun süren dava ve soruşturmalara yönelik kullanılacak.

AMAÇ UZUN SÜREN DOSYALARA İLİŞKİN BAŞVURULARI KOLAYLAŞTIRMAK

Yeni sistemle özellikle yıllardır sonuçlanmayan dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşların başvuru sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Vatandaşlar, belirtilen süreleri aşan dosyalar için Alo Adalet 135 üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların ilgili bürolara aktarılmasının ardından gerekli durumlarda dosyanın bulunduğu adli merciler tarafından değerlendirme yapılacak.

Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. AA)Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. AA)

BAKAN GÜRLEK UYGULAMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Gürlek, paylaşımında, "1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran uygulamaları sürdüreceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

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