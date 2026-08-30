Feribot fırtınaya yenik düştü! Facia öncesi gemideki panik anları kamerada
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Taşucu’na seyir halinde olan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu yolcu feribotu, denizin ortasında etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamayarak alabora oldu. Korkunç faciada 237 kişi, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla sağ olarak kurtarılırken kayıp yolcular için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Facia öncesinde gemide yaşanan dehşet dolu panik ve çığlıklar ise kameralara anbean yansıdı.
KKTC'nin Girne kentinden Türkiye'ye gelmek üzere Taşucu Limanı'na doğru hareket eden 267 yolcunun bulunduğu feribot, Akdeniz açıklarında aniden bastıran şiddetli fırtınaya yakalandı.
Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalara dayanamayan gemi, denizin ortasında dengesini kaybederek yan yattı ve alabora oldu.
237 KİŞİ SAĞ KURTARILDI, KAYIPLAR İÇİN SEFERBERLİK
Olayın bildirilmesinin ardından bölgede adeta alarm durumuna geçildi. Çok sayıda kurtarma botu ve havadan destek ekipleri bölgeye sevk edilirken Akdeniz'in sularında adeta bir can pazarı yaşandı. Yoğun çalışmalar sonucunda 237 kişi denizden sağ olarak çıkarılarak kurtarıldı.
Sulara gömülen gemideki diğer yolcuları kurtarmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları ise zamanla yarış halinde devam ediyor.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA: ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ
Öte yandan facianın hemen öncesinde geminin içinde yaşanan korku dolu anlar, yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde feribotun şiddetle beşik gibi sallandığı, yolcuların büyük bir panik ve çaresizlik içinde sağa sola savrulduğu ve korku dolu çığlıkların gemiyi sardığı anlar saniye saniye kaydedildi.