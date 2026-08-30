Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Bilanço ağırlaşıyor: Kaptan dahil 8 gözaltı
KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında "Kriz Masası"nın toplandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
CANLI ANLATIM
8 GÖZALTI
Girne’deki facianın ardından gemi kaptanı dahil 8 kişi gözaltına alındı.
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girne’de batan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Girne’den Mersin Taşucu’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."