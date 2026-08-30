Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Bilanço ağırlaşıyor: Kaptan dahil 8 gözaltı

Girne açıklarında meydana gelen ve tüm bölgeyi yasa boğan gemi kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu gemide kazasıyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 237 kişinin sağ kurtarıldığını müjdelerken, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 23 kişi için zamana karşı yarışıldığını ifade etti.

YOLCU VE MÜRETTEBAT SAYISI BELLİ OLDU

Gemi kazasının yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm birimlerinin teyakkuza geçtiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Gemide toplam 267 kişi vardı. Bunların 259’u yolcu, 8’i ise mürettebattı" ifadelerini kullandı. Olayın gerçekleştiği andan itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 4 bot ve 2 helikopterle süratle müdahaleye başladığını kaydeden Erhürman, kurtarma operasyonunun geniş bir koordinasyonla yürütüldüğünü aktardı.

TÜRKİYE TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Arama kurtarma faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etti; Deniz Kuvvetleri’nden iki gemi, Hava Kuvvetleri’nden bir helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan iki helikopter, iki İHA, dört sahil güvenlik botu ve bir CASA keşif uçağı hemen olay yerine intikal etti" sözleriyle Türkiye’nin dev operasyona verdiği desteği aktardı.

CAN KAYBI VE YARALILARDA SON DURUM

Kurtarılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Erhürman, "Şu ana kadar 237 kişiye Allah’a şükür sağ olarak ulaşmış durumdayız ve hastanelerimizde tedavi altındalar. Ağır durumda olan bir hastaya ilişkin bilgi gelmedi ancak iki çocuğumuz tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor" dedi. Acı tabloyu da paylaşan Erhürman, "Ulaştığımız kişilerden 7’si maalesef kaybettiğimiz kişiler. Şu anda aramaya devam ettiğimiz ise 23 insanımız var" şeklinde konuştu.

DENİZİN 500 METRE ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Geminin tamamen battığını ve bölgedeki coğrafi koşulların operasyonu zorlaştırdığını dile getiren Erhürman, "Olayın gerçekleştiği yerde deniz derinliği 500 metrenin üzerinde ve gemi tamamen batmış durumda. Takdir edersiniz ki bu derinlikte geminin bulunduğu yere ulaşmak çok kolay değil" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu konuda da her türlü imkanı sağladığını belirten Erhürman, "Umudumuz şu anda henüz ulaşamadığımız 23 insanımıza da bir an önce sağ ve salim olarak ulaşabilmek" diye konuştu.