Siyonist bakandan zindanda alçak provokasyon! Kadın tutukluların hücresini basıp küstahça alay etti
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı muamele ve sistematik işkence hız kesmeden sürerken, zulmün baş mimarlarından aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir skandala imza attı. Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi basarak çirkin bir provokasyona girişen azılı Siyonist Bakan, temizlik gibi en temel insani ihtiyaçlara dahi erişemeyen mazlum kadınların yardım talepleriyle alay etti.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden Filistinli kadın esirlerin hücresine düzenlediği baskına ait provokatif görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, cezaevindeki insanlık dışı şartları ve maruz kaldıkları sefaleti anlatan Filistinli bir kadın esir, en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu, banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." ifadelerini kullandı.
Kadın tutukluların zayıf ve bitkin halini görmezden gelerek durumlarıyla alay eden İsrailli Bakan Ben-Gvir, "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum." sözleriyle tavrını sürdürdü.
Yaşanan mağduriyet karşısında şartların iyileştirilmesini talep eden Filistinli kadın esire yanıt vermeye devam eden Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" dedi.
SİYONİST ZULMÜN MERKEZİNDEKİ İSİM
Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik hak ihlalleri, baskılar ve kötü muameleler artış gösterdi.
Daha önce de benzer eylemlere imza atarak Filistinlilerin tutulduğu hücreleri ziyaret eden ve esirlere hakaret eden Ben-Gvir, önceki teftişlerinde de insani şartlar talep eden kadın tutuklulara, "Burası otel değil." yanıtını vermişti.
ZİNDANLARDA 10 BİNE YAKIN ESİR HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR
Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı son raporlar, İsrail hapishanelerindeki şartları bir kez daha ortaya koydu. Resmi verilere göre İsrail cezaevlerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli esir bulunuyor.
Açlık, sistematik kötü muamele, hijyen yoksunluğu ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan çok sayıda Filistinlinin, cezaevlerindeki yetersiz şartlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor.