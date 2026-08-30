Görüntülerde, cezaevindeki insanlık dışı şartları ve maruz kaldıkları sefaleti anlatan Filistinli bir kadın esir, en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu, banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." ifadelerini kullandı.

Kadın tutukluların zayıf ve bitkin halini görmezden gelerek durumlarıyla alay eden İsrailli Bakan Ben-Gvir, "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum." sözleriyle tavrını sürdürdü.

Yaşanan mağduriyet karşısında şartların iyileştirilmesini talep eden Filistinli kadın esire yanıt vermeye devam eden Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" dedi.

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Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik hak ihlalleri, baskılar ve kötü muameleler artış gösterdi.

Daha önce de benzer eylemlere imza atarak Filistinlilerin tutulduğu hücreleri ziyaret eden ve esirlere hakaret eden Ben-Gvir, önceki teftişlerinde de insani şartlar talep eden kadın tutuklulara, "Burası otel değil." yanıtını vermişti.