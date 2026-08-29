CHP’li Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet çemberi genişliyor! İki şoföre gözaltı
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İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturmasında yeni gözaltılar geldi. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile tutuklu belediye başkan yardımcısı G.P.’nin makam şoförleri A.D. ve M.K., rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet iddialarını mercek altına alan soruşturmada çember genişliyor. Soruşturma kapsamında şimdi de belediyenin makam araçlarında görev yapan iki isim gözaltına alındı.
RÜŞVET ZİNCİRİNDE YENİ HALKA!
Edinilen bilgilere göre, görevden alınan ve tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförü A.D. ile tutuklu belediye başkan yardımcısı G.P.'nin makam şoförü M.K., rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
MAKAM ŞOFÖRLERİ DE GÖZALTINDA
Soruşturmanın yeni gözaltılarla birlikte farklı isimlere uzandığı görülürken, A.D. ve M.K.'nin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.