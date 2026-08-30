-°C
CANLI YAYIN

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında, "İmkânsızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. İmkânsızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos ve Türkiye Yüzyılı mesajıBaşkan Erdoğan’dan 30 Ağustos ve Türkiye Yüzyılı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS VE TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI
30 Ağustos coşkusu her yerde! Törenlerden kareler30 Ağustos coşkusu her yerde! Törenlerden kareler 30 AĞUSTOS COŞKUSU HER YERDE! TÖRENLERDEN KARELER
Dört büyüklerden 30 Ağustos mesajıDört büyüklerden 30 Ağustos mesajı DÖRT BÜYÜKLERDEN 30 AĞUSTOS MESAJI

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi
Sonraki Haber
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 8 ayda 30 ton zehir sokağa inmedi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın