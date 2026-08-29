Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı, fuhuş ve para aklama soruşturmasında gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, fuhuş ve para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

VEKİLİN DANIŞMANI ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI! EVİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Tekinoğlu'nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. Evdeki dijital materyaller ve belgelere yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.