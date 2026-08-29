VALİLİKTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir hâlindeki İETT otobüsünün duvara çarptığı belirtildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Valilik, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YARALILARIN DURUMUNU YERİNDE ÖĞRENDİ

Kazanın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıların bulunduğu hastanelere giderek vatandaşları ziyaret etti.

Vali Gül, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılarla yakından ilgilendi.

Doktorlardan yaralıların son sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN'IN MESAJINI İLETTİ

Vali Gül ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül'ün hastanelerdeki ziyaretlerinde yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.