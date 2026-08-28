Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik
Yaz tatillerinin ardından Avrupa’ya dönüş yolculuğuna başlayan gurbetçiler, Edirne’deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda 27 Ağustos’ta 5 bin 587 araç çıkışıyla son üç yılın rekoru kırıldı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Gurbetçiler; Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 27 Ağustos'ta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 5 bin 587 aracın çıkış yaptığını ve son üç yılın rekorunun kırıldığını açıkladı.
3 MİLYON 700 BİN YOLCU, 1 MİLYON ARAÇ
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya gelen Vali Sezer, 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonunun eylül ortasına kadar devam ettiğini söyledi.
Sınır kapılarındaki yolcu ve araç hareketliliğine ilişkin bilgi veren Sezer, şu ifadeleri kullandı:
"22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar dört sınır kapımızdan 3 milyon 700 bin yolcu ile 1 milyon aracın giriş ve çıkışı gerçekleşti."
KAPIKULE'DE SON 3 YILIN REKORU
Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 27 Ağustos'ta son üç yılın araç çıkış rekorunun kırıldığını belirterek şöyle konuştu:
"Dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda, çıkış noktasında son üç yılın rekorunu kırdık. 5 bin 587 araç çıkışı oldu. Bugün de bu yoğunluk nispeten devam ediyor. Bundan sonra azalarak son 10 günlük sürece gireceğiz."