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Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik

Yaz tatillerinin ardından Avrupa’ya dönüş yolculuğuna başlayan gurbetçiler, Edirne’deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda 27 Ağustos’ta 5 bin 587 araç çıkışıyla son üç yılın rekoru kırıldı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Gurbetçiler; Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 27 Ağustos'ta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 5 bin 587 aracın çıkış yaptığını ve son üç yılın rekorunun kırıldığını açıkladı.

Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik - 1

3 MİLYON 700 BİN YOLCU, 1 MİLYON ARAÇ

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerle bir araya gelen Vali Sezer, 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonunun eylül ortasına kadar devam ettiğini söyledi.

Sınır kapılarındaki yolcu ve araç hareketliliğine ilişkin bilgi veren Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar dört sınır kapımızdan 3 milyon 700 bin yolcu ile 1 milyon aracın giriş ve çıkışı gerçekleşti."

Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik - 2

KAPIKULE'DE SON 3 YILIN REKORU

Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 27 Ağustos'ta son üç yılın araç çıkış rekorunun kırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda, çıkış noktasında son üç yılın rekorunu kırdık. 5 bin 587 araç çıkışı oldu. Bugün de bu yoğunluk nispeten devam ediyor. Bundan sonra azalarak son 10 günlük sürece gireceğiz."

Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik - 3

60 BİN GURBETÇİNİN DAHA ÇIKIŞ YAPMASI BEKLENİYOR

Sezer, yaklaşık 60 bin gurbetçinin daha Türkiye'den çıkış yapmasının beklendiğini söyledi.

Gurbetçilerin önlerindeki 10 günlük süreçte yaşadıkları ülkelere döneceklerini belirten Sezer, "Bizim tahminlerimize göre şu anda çıkış yapacak yaklaşık 60 bin gurbetçimiz, hemşehrimiz var. Onlar da önümüzdeki 10 günlük süreçte bulundukları ülkelere dönecek." dedi.

Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik - 4

ORTALAMA BEKLEME SÜRESİ 27 DAKİKAYA İNDİ

Gurbetçi sezonunda geçen yıla göre daha iyi durumda olduklarını belirten Sezer, Bulgaristan'daki yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler ve ortak çalışmalar sayesinde bekleme sürelerinin azaldığını söyledi.

Sezer, "Tüm bu dönemi ele aldığımızda geçen yıl ortalama bekleme süresi 39 dakikaydı. Bu yıl bu rakam 30 dakikanın altına indi. Ortalamamız 27 dakika." ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun en yüksek seviyeye ulaştığı günlerde bekleme süresinin iki saate kadar çıkabildiğini belirten Sezer, geçen hafta çarşamba ve perşembe, bu hafta ise çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik - 5

ÖDEME SORUNLARI İÇİN DÜZENLEME

Vali Sezer, otoyol ve köprü geçiş ücretleri ile trafik cezalarının tahsili konusunda yaşanan sorunlara yönelik düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Özellikle mükerrer ödemeler konusunda sıkıntılar bulunduğunu kaydeden Sezer, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı düzenlemeler sayesinde tereddüt oluşturan hususların giderildiğini belirtti.

BİN 471 PERSONEL 24 SAAT GÖREVDE

Sınır kapılarında bin 471 gümrük ve emniyet personelinin 24 saat esasına göre görev yaptığını açıklayan Sezer, gümrükte 137, emniyette ise yaklaşık 90 geçici personelin görevlendirildiğini söyledi.

Personelin gurbetçi sezonunun hızlı ve düzenli şekilde tamamlanması için sezon sonuna kadar görevini sürdüreceğini ifade etti.

Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik - 6

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE DÖRT KAT ARTIŞ

Vali Sezer, ekiplerin vatandaşların konforlu giriş ve çıkışını sağlamanın yanı sıra kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını da titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu miktarının yaklaşık dört katına ulaşıldığını açıklayan Sezer, "Bu hafta itibarıyla 400 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi." dedi.

Sezer, sınır kapılarında görev yapan personele hem vatandaşların hızlı ve rahat geçişini sağlamaya yönelik çalışmaları hem de uyuşturucu ile kaçak eşyanın ülkeye girişini önlemek için gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

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