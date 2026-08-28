Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik

60 BİN GURBETÇİNİN DAHA ÇIKIŞ YAPMASI BEKLENİYOR Sezer, yaklaşık 60 bin gurbetçinin daha Türkiye'den çıkış yapmasının beklendiğini söyledi. Gurbetçilerin önlerindeki 10 günlük süreçte yaşadıkları ülkelere döneceklerini belirten Sezer, "Bizim tahminlerimize göre şu anda çıkış yapacak yaklaşık 60 bin gurbetçimiz, hemşehrimiz var. Onlar da önümüzdeki 10 günlük süreçte bulundukları ülkelere dönecek." dedi.

ORTALAMA BEKLEME SÜRESİ 27 DAKİKAYA İNDİ Gurbetçi sezonunda geçen yıla göre daha iyi durumda olduklarını belirten Sezer, Bulgaristan'daki yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler ve ortak çalışmalar sayesinde bekleme sürelerinin azaldığını söyledi. Sezer, "Tüm bu dönemi ele aldığımızda geçen yıl ortalama bekleme süresi 39 dakikaydı. Bu yıl bu rakam 30 dakikanın altına indi. Ortalamamız 27 dakika." ifadelerini kullandı. Yoğunluğun en yüksek seviyeye ulaştığı günlerde bekleme süresinin iki saate kadar çıkabildiğini belirten Sezer, geçen hafta çarşamba ve perşembe, bu hafta ise çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

ÖDEME SORUNLARI İÇİN DÜZENLEME Vali Sezer, otoyol ve köprü geçiş ücretleri ile trafik cezalarının tahsili konusunda yaşanan sorunlara yönelik düzenlemeler yapıldığını söyledi. Özellikle mükerrer ödemeler konusunda sıkıntılar bulunduğunu kaydeden Sezer, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı düzenlemeler sayesinde tereddüt oluşturan hususların giderildiğini belirtti. BİN 471 PERSONEL 24 SAAT GÖREVDE Sınır kapılarında bin 471 gümrük ve emniyet personelinin 24 saat esasına göre görev yaptığını açıklayan Sezer, gümrükte 137, emniyette ise yaklaşık 90 geçici personelin görevlendirildiğini söyledi. Personelin gurbetçi sezonunun hızlı ve düzenli şekilde tamamlanması için sezon sonuna kadar görevini sürdüreceğini ifade etti.