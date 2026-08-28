Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü

Kahramanmaraş’ın üç ilçesindeki sekiz farklı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.