Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü
Kahramanmaraş’ın üç ilçesindeki sekiz farklı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki sekiz farklı ormanlık alanda yangın çıktı.
Kentte etkili olan kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
YILDIRIM SEKİZ NOKTADA YANGINA NEDEN OLDU
Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki ormanlık alanlara, kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düştü.
Yıldırımların ardından sekiz farklı noktada orman yangını çıktı.
EKİPLER BÖLGELERE SEVK EDİLDİ
İhbarların ardından yangın bölgelerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi ve KASKİ ekipleri sevk edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
DÖRT HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE
Sekiz farklı alandaki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.
Çalışmalarda 4 helikopter, 22 arazöz, 12 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 20 hizmet aracı kullanıldı.
YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangından etkilenen bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.
ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.