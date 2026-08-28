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Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü

Kahramanmaraş’ın üç ilçesindeki sekiz farklı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki sekiz farklı ormanlık alanda yangın çıktı.

Kentte etkili olan kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

YILDIRIM SEKİZ NOKTADA YANGINA NEDEN OLDU

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki ormanlık alanlara, kısa süreli sağanak sırasında yıldırım düştü.

Yıldırımların ardından sekiz farklı noktada orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü - 1

EKİPLER BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

İhbarların ardından yangın bölgelerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi ve KASKİ ekipleri sevk edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

DÖRT HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE

Sekiz farklı alandaki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Çalışmalarda 4 helikopter, 22 arazöz, 12 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 20 hizmet aracı kullanıldı.

Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü - 2

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından etkilenen bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

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