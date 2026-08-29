Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net

Sürecin tamamen devletin yetkili kurumlarının koordinasyonunda ilerlediğini vurgulayan A Haber muhabiri Damla Kuşkapan "Öncelikle hatırlatalım; süreç bir kanun, bir af değil; şartları ve sınırları belli olan bir düzenleme. Bunun altını çizmekte öncelikle fayda var" ifadelerini kullandı.

Sürecin devletin ilgili kurumlarıyla birlikte yönetildiğini belirten Kuşkapan, "Milli Savunma Bakanlığı ve MİT aslında sahada silahların bırakıldığı yönündeki raporu Milli Güvenlik Kuruluna sunacak. Kanunda belirlenen düzenlemeler de terör örgütünün ortadan kalktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte devreye girmiş olacak" sözleriyle PKK terör örgütünün bir daha geri dönülmeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılacağını aktardı.

BÖLGEDE POZİTİF HAVA HAKİM

Terörsüz Türkiye vizyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şimdiden büyük bir heyecanla karşılandı. Toplumun süreci çoktan benimsediğini ve bölgede pozitif bir havanın hakim olduğunu vurgulayan Kuşkapan, "İki yıldır tek bir olay bile vuku bulmadı. Hatta Milli Savunma Bakanlığı notlarından da biliyoruz, teröristler de peyderpey teslim olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. Bu başarının, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve bölgesel istikrar için çok önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.