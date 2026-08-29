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Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net

Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmek ve bin yıllık kardeşliği ortak geleceğe taşımak amacıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir dönemece girildi. Devletin ilgili kurumları tarafından titizlikle yürütülen süreçte artık sıra silah bırakma aşamasına geldi. Terör belasının kalıcı olarak ülke gündeminden çıkarılması hedeflenirken; bugüne kadar terörle mücadeleye harcanan devasa bütçe artık Türkiye'nin kalkınması, üretimi, teknolojisi ve gençlerin istihdamı için kullanılacak.

Türkiye'nin iç cephesini tahkim etmek amacıyla başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik viraja girildi. Türkiye'nin şahlanış dönemini başlatacak olan sürecin detayları netleşmeye başladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIM

SÜREÇ BİR AF DEĞİL, SINIRLARI NET ÇİZİLMİŞ BİR DEVLET DÜZENLEMESİ

Sürecin tamamen devletin yetkili kurumlarının koordinasyonunda ilerlediğini vurgulayan A Haber muhabiri Damla Kuşkapan "Öncelikle hatırlatalım; süreç bir kanun, bir af değil; şartları ve sınırları belli olan bir düzenleme. Bunun altını çizmekte öncelikle fayda var" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net - 1

Sürecin devletin ilgili kurumlarıyla birlikte yönetildiğini belirten Kuşkapan, "Milli Savunma Bakanlığı ve MİT aslında sahada silahların bırakıldığı yönündeki raporu Milli Güvenlik Kuruluna sunacak. Kanunda belirlenen düzenlemeler de terör örgütünün ortadan kalktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte devreye girmiş olacak" sözleriyle PKK terör örgütünün bir daha geri dönülmeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılacağını aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net - 2

BÖLGEDE POZİTİF HAVA HAKİM
Terörsüz Türkiye vizyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şimdiden büyük bir heyecanla karşılandı. Toplumun süreci çoktan benimsediğini ve bölgede pozitif bir havanın hakim olduğunu vurgulayan Kuşkapan, "İki yıldır tek bir olay bile vuku bulmadı. Hatta Milli Savunma Bakanlığı notlarından da biliyoruz, teröristler de peyderpey teslim olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. Bu başarının, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve bölgesel istikrar için çok önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net - 3

2,3 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK ARTIK MİLLETİN HİZMETİNDE
Terörün kökünün kazınması, Türkiye'ye devasa bir ekonomik ivme kazandıracak. Bugüne kadar ödenen ağır bedellere dikkat çeken Kuşkapan, "Terörle mücadelenin bu ekonomik maliyeti en az 2,3 trilyon dolardı. Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte de geçmişte işte bu terörle mücadele ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan kamu kaynakları, üretim, istihdam, teknoloji, eğitim ve kalkınma için harcanacak bu kez" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik: Devletin çizdiği sınırlar net - 4

Doğu ve Güneydoğu'da kurulacak yeni yatırım alanlarıyla genç istihdamı ve yerel ticaretin anlamlı bir şekilde gelişeceğini söyleyen Kuşkapan, "Terörün sona ermesiyle birlikte Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkari ve çevre illerin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri açısından, turizm açısından da aslında bu bölgelerde güçlü bir şekilde değerlendirilecek" sözleriyle Türkiye'nin aydınlık geleceğini özetledi.

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