Terörsüz bölge için tarihi eşik: YPG/SDG'nin feshi Suriye'yi nasıl etkiler? A Haber'de çarpıcı yorum: Halep yeniden ticaretin merkezi olacak



"BU ZAFERİN SAHİBİ TÜRKİYE VE SURİYE HALKIDIR"

Gazeteci Dr. Murat Özer, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terör belasının son bulmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin rolüne dikkat çekerek, "'Suriyeliler gitsin.' diye 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu kampanya yaptı. Fatih Erbakan'ın partisi, 'Suriyeliler defolsun' diye Fatih'in sokaklarına yazılar, pankartlar astı. Sağcısı, solcusu, İslamcısı; hepsi Baas rejimiyle beraber çalıştı. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'deki devrimcilere, Suriye halkına güvendi. 1 milyon Müslüman şehit oldu ve burada İran'ın da, Hizbullah'ın da, Rusya ve ABD sebep oldu. Katil sürüsü; Hama, Halep ve Humus'tan çok sayıda insanı 200'den fazla kimyasal silahla öldürdü. Burada bir zafer var ve bu başarının sahipleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerimiz, askerlerimiz ve Suriye'nin devrimci halkı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ordumuz sadece terör örgütleriyle mücadele etmedi. Terör örgütleriyle fikir olarak aynı noktada bulunan Baas'ın izdüşümüyle de mücadele etti. O yüzden bu zafer Türkiye ve Suriye halkınındır." ifadelerini kullandı.