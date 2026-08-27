Terörsüz bölge için tarihi eşik: YPG/SDG'nin feshi Suriye'yi nasıl etkiler? A Haber'de çarpıcı yorum: Halep yeniden ticaretin merkezi olacak
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, örgütü feshettiğini açıklamasının ardından, Şam hükümeti için terör defteri tamamen kapandı. Suriye'de yaşanan tarihi gelişmelerin ardından gözler, bölgede bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmelere çevrildi. A Haber'e konuk olan uzmanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye ve sınır ötesi operasyonları sayesinde örgütün kökü kazınarak Suriye'nin huzura kavuştuğunu belirtti. Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise yeni Suriye döneminde Halep'in yeniden ticaret merkezi olacağını, Ankara ve Şam'ın eğitim, askeri ve ticaret gibi birçok alanda birlikte çalışacağına dikkat çekti.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı olarak bilinen Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı.
Abdi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yapılan görüşmede, örgüt üyelerinin Suriye ordusu ile entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından fesih kararının alındığını belirtti.
Suriye'de yaşanan gelişmelerle terör belası tarihin tozlu raflarına kalkarken, gözler terörsüz Suriye sürecinin sonraki aşamasına çevrildi. A Haber'de Orhan Sali'nin sunduğu Gündem Özel programına konuk olan akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve gazeteci Dr. Murat Özer Suriye'deki fesih sürecini değerlendirdi.
"YEDİ DÜVELE KARŞI TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU"
Bölgedeki çok uluslu güç dengelerine değinen Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Sadece YPG ve DEAŞ değil, aslında yedi düvele karşı savaştık. Bir tarafta terörü destekleyen Baas rejimi, diğer yanda İran ve 2015'ten sonra hava sahasını tek başına kontrol etmeye çalışan Rusya Federasyonu vardı. Eski manda gücü Fransa ve ABD'nin de bölgede irili ufaklı üsleri bulunuyordu. Bugün baktığımızda Suriye sahasında artık Amerikan, Rus veya İran askeri yok; Hizbullah unsurları yok. Türkiye kararlı duruşuyla Suriye'nin huzura kavuşmasını sağladı. 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Bu süreçte Türkiye belirleyici aktör oldu." sözlerini kaydetti.
"TERÖRÜN DIŞ GÜÇLERLE BAĞLANTISINI KESTİK"
Sürecin siyasi ve küresel boyutunu değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bölgede İsrail'in de oyunu bozmaya çalışan temel aktörlerden biri olduğunu unutmamak lazım. Tüm bu karmaşık yapıya rağmen Esad denilen o kilit taş yerinden oynadı ve milyarlarca dolarıyla Moskova'ya kaçtı. Ardından Ahmet eş-Şara komutasındaki birlikler 13 günde Şam'a doğru yürüyerek başkenti Baas rejiminden kurtardı. Ruslar ve İranlılar bölgeden parça parça ayrıldı. Terörle mücadelede en temel konu, terörün dış güçlerle bağlantısını kesmektir. Türkiye asıl bunu başardı ve ABD ile YPG yan yana durmaya başladı. Türkiye, bu kadar operasyondan sonra YPG'nin kökünü zayıflattık." dedi.