Terörsüz Türkiye'de yeni aşama: Takip Kurulu süreci nasıl işleyecek?

1-ÖRGÜT ÜYELERİ NASIL BAŞVURACAK?



MGK kararının teyit ve tespit kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içindeyse bulundukları yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına; yurt dışındaysa büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahiplerine daha sonra düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık ceza indirimi yapılacağı bildirilecek.

2- BAŞKA ÖRGÜTLERİ DE KAPSIYOR MU?

Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek.

3- ABDULLAH ÖCALAN'IN DURUMU NE?

Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve yöneticiler ile cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi kapsam dışında tutulacak.

4- EVE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Yasadan yararlanıp yurtdışından dönecekler ile cezaevinden çıkacakların dosyaları tek tek ele alınacak. Toplu dönüşlere ya da cezaevinden toplu çıkışlara izin verilmeyecek. Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadro Kandil'i boşaltacak. Bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor.

5- ERTELEME SÜRELERİ NE KADAR?



Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için de infaz ertelemesi gündeme gelecek. Bu süre içinde terör suçu işleyenler cezaevine geri dönecek.

6- TAKİP KURULU'NUN GÖZÜ ÜZERLERİNDE



Erteleme sürelerinde dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Bu süreler sonunda Takip Kurulu, gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyetlerden doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.