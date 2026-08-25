Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta Terörsüz Türkiye mesajı: Yeni dönemin kapıları açılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki programda açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ve kan tüccarlarının kaybedeceğini ifade etti. Erdoğan, büyük Türkiye'nin şafağının söktüğünü vurgularken "Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki programda açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında Güroymak'tan Adilcevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizde buluşturan bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Özellikle bizleri hüsnükabul ile karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum.
"FETİH RÜZGARINI COŞKUYLA HİSSEDECEĞİZ"
Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 955. sene-i devriyesini idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgârını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz.
"AHLAT ŞEHİTLERİN MEKANIDIR"
Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin yani şehitlerin, saadete, selamete ermişlerin yani seyyidlerin, ilahi kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun, hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu topraklarda fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Ahlat her hâliyle şüheda ocağıdır. Gaziler otağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Tarihimizin iftihar sayfasıdır.
"ANADOLU'NUN DÜĞÜMÜ AHLAT'TA ÇÖZÜLMÜŞTÜR"
Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darülislam hâline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ahlat Kubbetülislam'dır. Ahlat, bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır.
"NEMRUT KALDERASI'NI MİLLÎ PARK İLAN ETTİK"
Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nı millî park ilan ettik. Böylece tarihî ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum.
ECDADIN HATIRASINA SAHİP ÇIKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Bakınız, burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezhip ettiği on bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü, atalarımızı adeta dile getiren şahidelerimiz var. Bu şahideler, bizim bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işlemeler milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler, tıpkı çift başlı Selçuklu kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim millî hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır. Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin aziz ruhları şad olsun. Buradaki akıncı beylerinin, gazi erenlerin, komutanların, cümle ecdadın mekânı cennet olsun. Malazgirt Zaferinden İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale'den Millî Mücadele'ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, bin yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum.