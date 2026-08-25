Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta Terörsüz Türkiye mesajı: Yeni dönemin kapıları açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki programda açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ve kan tüccarlarının kaybedeceğini ifade etti. Erdoğan, büyük Türkiye'nin şafağının söktüğünü vurgularken "Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki programda açıklamalarda bulundu. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHLAT'TA TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları: Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında Güroymak'tan Adilcevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizde buluşturan bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Özellikle bizleri hüsnükabul ile karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum.

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta vatandaşlara hitap etti. (AA) "FETİH RÜZGARINI COŞKUYLA HİSSEDECEĞİZ" Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 955. sene-i devriyesini idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgârını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. "AHLAT ŞEHİTLERİN MEKANIDIR" Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin yani şehitlerin, saadete, selamete ermişlerin yani seyyidlerin, ilahi kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun, hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu topraklarda fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Ahlat her hâliyle şüheda ocağıdır. Gaziler otağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Tarihimizin iftihar sayfasıdır. "ANADOLU'NUN DÜĞÜMÜ AHLAT'TA ÇÖZÜLMÜŞTÜR" Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darülislam hâline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ahlat Kubbetülislam'dır. Ahlat, bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır.