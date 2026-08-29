Katil İsrail Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri'nden tokat gibi yanıt: Korkak ve çürümüş zihniyet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası programında İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren soykırımcı ve savaş bağımlısı politikalarını korkusuzca eleştirmesi, Tel Aviv yönetiminde büyük paniğe yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve alçak provokasyonuna Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Bakanlık, Netanyahu ve suç şebekesinin yalanlarına artık dünyanın inanmadığını belirterek, "Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan Netanyahu ve suç şebekesinin yalanlarına artık dünya inanmıyor." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası programında gerçekleştirdiği tarihi hitabında İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe veren saldırganlığını ve katliamlarını tüm çıplaklığıyla yüzlerine vuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı Netanyahu yönetiminin korkulu rüyası oldu.

Türkiye'nin hakikati haykırmasından rahatsız olan İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını alıntılayarak hadsiz bir mesaj paylaştı. Bakanlık mesajında, "Yahudi düşmanı Erdoğan, kendi halkına ve bölgeye karşı işlediği suçlardan dikkatleri dağıtmak amacıyla, her birkaç günde bir Yahudi devletine karşı vahşi kışkırtmalarda yeni zirvelere ulaşmaya çalışıyor. Erdoğan, Türk demokrasisini yıktı, siyasi rakiplerini hapse attı, Hamas terör örgütüne ev sahipliği yaptı ve destek verdi, komşu ülkeleri işgal etti. Tarihin en kötü Yahudi düşmanları gibi, Erdoğan da asılsız kan iftiraları yayarak kendi utanç verici eylemlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TARİHİ TOKAT: "GOEBBELS PROPAGANDASI ÇÖKTÜ"

İsrail'in diplomatik ve insani sınırları aşan açıklamasına karşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu ifadelerin "Netanyahu hükümetinin korkak ve çürümüş zihniyetini yansıttığı" vurgulanırken, İsrail yönetiminin yalan ve iftiralarının hiçbir hükmünün olmadığı net bir dille ortaya konuldu.

İsrail'in soykırım suçunu örtbas etme çabalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.