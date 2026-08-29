Melih Gökçek hakkında yurt dışı para transferi iddialarına re'sen soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen yurt dışına para aktarımı iddialarını mercek altına aldı.

BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddiaların ardından Başsavcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.