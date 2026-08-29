Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Ünlü komedyenin sağlık durumu nasıl?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanarak acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirlenen ünlü sanatçının, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından üniversite hastanesine sevk edildiği ve anjiyo olacağı öğrenildi. Ünlü komedyenin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Genel durum iyi olup, tedavisi ve takibi yoğun bakımda devam etmektedir." dedi.
Sanat dünyasını sarsan son dakika gelişmesine göre, Ayvacık'taki evinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Cem Yılmaz için sağlık ekipleri seferber edildi.
Yaşanan sağlık sürecine ilişkin gelişmeleri aktaran Gazeteci Mehmet Andaç, kalp spazmı geçirdiği belirtilen ünlü komedyene ilk müdahalenin Ayvacık Devlet Hastanesi acil servisinde yapıldığını belirtti.
ÜNİVERSİTE HASTANESİNE SEVK EDİLDİ: ANJİYO OLACAK
Ayvacık Devlet Hastanesi acil servisindeki ilk tetkik ve müdahalelerin ardından ünlü komedyenin sağlık durumu yakından takip altına alındı.
Doktorların değerlendirmesi sonucunda Cem Yılmaz'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği kaydedildi. Kalp krizi şüphesi bulunan ünlü sanatçının, üniversite hastanesinde acil olarak anjiyoya alınacağı bildirildi.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle gerekli tedavilerin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Memişoğlu, genel durumunun iyi olduğunu ancak tedavi ve takibinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.
TEDAVİSİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Memişoğlu, Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Gerekli tedaviler başarıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Ünlü komedyenin genel durumunun iyi olduğunu aktaran Memişoğlu, tedavi sürecinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Bakan Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın tedavi ve takip sürecinin sürdüğünü belirterek, "Genel durum iyi olup, tedavisi ve takibi yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.
Memişoğlu, açıklamasının sonunda Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.