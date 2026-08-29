Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Ünlü komedyenin sağlık durumu nasıl?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanarak acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirlenen ünlü sanatçının, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından üniversite hastanesine sevk edildiği ve anjiyo olacağı öğrenildi. Ünlü komedyenin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Genel durum iyi olup, tedavisi ve takibi yoğun bakımda devam etmektedir." dedi.