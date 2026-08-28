Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı
Zeytinburnu Kazlıçeşme’de bir sitenin bahçe duvarına çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı. Otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir sitenin bahçe duvarına çarpan İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilirken İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İETT OTOBÜSÜ SİTENİN DUVARINA ÇARPTI
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.
Bakırköy yönünde ilerleyen İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 CAN KAYBI, 16 YARALI
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı.
Bazı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Kaza sırasında araçta sıkışan İETT otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı şoför, müdahale edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.