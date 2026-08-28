-°C
CANLI YAYIN

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de bir sitenin bahçe duvarına çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı. Otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir sitenin bahçe duvarına çarpan İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilirken İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İETT OTOBÜSÜ SİTE DUVARINA ÇARPTI

İETT OTOBÜSÜ SİTENİN DUVARINA ÇARPTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.

Bakırköy yönünde ilerleyen İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı - 1

2 CAN KAYBI, 16 YARALI

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 16 kişi yaralandı.

Bazı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı - 2

ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kaza sırasında araçta sıkışan İETT otobüsü şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı şoför, müdahale edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı - 3

YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolunun Bakırköy yönü araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı - 4

VALİLİKTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir hâlindeki İETT otobüsünün duvara çarptığı belirtildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Valilik, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İETT otobüsü faciası! Site duvarına çarpan araç kamerada: 2 can kaybı, 16 yaralı - 5

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yaptığı görüldü.

Bunun üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI: YARALILAR VAR

İETT: OTOMOBİL ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

İETT'den yapılan açıklamada, BN1 hattında görev yapan özel halk otobüsünün saat 16.48'de Zeytinburnu mevkisinde kazaya karıştığı belirtildi.

Açıklamada, otobüsün önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi nedeniyle kazayı önlemek için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak site duvarına çarptığı kaydedildi.

İETT açıklamasında, "Söz konusu özel halk otobüsü kazasıyla ilgili kurumumuz ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Önceki Haber
Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik
Kapıkule’de son 3 yılın araç çıkış rekoru! Gurbetçi dönüşünde yoğun trafik
Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü
Sonraki Haber
Kahramanmaraş’ta 8 noktada orman yangını! Yıldırım kaynaklı alevlere havadan ve karadan müdahale: Yangınlar söndürüldü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın