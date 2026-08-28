Valilik, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir hâlindeki İETT otobüsünün duvara çarptığı belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aynı yönde ilerleyen bir otomobilin şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yaptığı görüldü.

Bunun üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

İETT: OTOMOBİL ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

İETT'den yapılan açıklamada, BN1 hattında görev yapan özel halk otobüsünün saat 16.48'de Zeytinburnu mevkisinde kazaya karıştığı belirtildi.

Açıklamada, otobüsün önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi nedeniyle kazayı önlemek için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak site duvarına çarptığı kaydedildi.

İETT açıklamasında, "Söz konusu özel halk otobüsü kazasıyla ilgili kurumumuz ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.