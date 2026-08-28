Zeytinburnu’nda feci olay: İki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde seyir hâlindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, kazaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.
Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.
Öte yandan, tramvayların karıştığı kazanın çevredeki araç trafiğine herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.
METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
TOPKAPI'DA İKİ TRAMVAY KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: CAN KAYBI YOK
Kaza yerindeki hareketli dakikaları canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "Zeytinburnu istikametine giden tramvay ile Topkapı'dan kalkan iki tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından, çok şükür can kaybı olmadığı bilgisini aldık. İtfaiye ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında vagonlarda mahsur kalan ve tahliye edilmeyi bekleyen yolcular kontrollü bir şekilde dışarı çıkarıldı. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi." ifadelerini kullandı.
EKİPLER ALANDA TEYAKKUZDA: HAT KARIŞIKLIĞI İHTİMALİ İNCELENİYOR
Bölgede yürütülen güvenlik ve teknik inceleme çalışmalarına ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevreye saçılan cam parçaları ve olası risklere karşı emniyet birimleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerini sürdürüyor. Bu tür kazalarda hat karışıklığı ihtimali değerlendirilse de olayın kesin çıkış sebebi, uzman ekiplerin yapacağı detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak." sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.