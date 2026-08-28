Sosyal medya fenomenine "müstehcenlik" ve "kara para" kıskacı! Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alındı

Kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak tanınan sosyal medya kullanıcısı Fidan Atalay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden "müstehcenlik" ve bu yöntemle haksız kazanç elde ederek "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği tespit edilen şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay'ın dijital içerikleri adli makamlar tarafından mercek altına alındı.

"MÜSTEHCENLİK" VE "KARA PARA AKLAMA" SUÇLAMASIYLA RE'SEN SORUŞTURMA İncelenen paylaşımların ardından resen harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelinin 'fidannatalay' isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu, ayrıca bu yolla haksız gelir elde edilmesinin 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu teşkil ettiği belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE KISKIVRAK YAKALANDI: İŞLEMLER TİTİZLİKLE SÜRÜYOR Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, şüpheli Fidan Atalay'ı İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.