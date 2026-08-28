Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda konut tedbir amacıyla tahliye edildi.