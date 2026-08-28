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Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda konut tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı.

Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye - 1

YANGIN SAAT 19.30 SIRALARINDA ÇIKTI

Orman yangını, Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıktı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye - 2

RÜZGÂR ALEVLERE YÖN VERİYOR

Bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye - 3

EVLER TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çevredeki çok sayıda ev için tahliye çalışması başlatıldı.

Vatandaşlar, güvenlik amacıyla yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye - 4

FETHİYE HUZUREVİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Fethiye Huzurevi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Boşaltılan binada bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye - 5

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İtfaiye ve orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak için bölgedeki müdahalesi devam ediyor.

Yangının kontrol altına alındığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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