Fethiye’de orman yangını! Rüzgârla büyüyen alevler evlerin yakınında: Huzurevi ve çevredeki evlerde tedbir amaçlı tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda konut tedbir amacıyla tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı.
Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
YANGIN SAAT 19.30 SIRALARINDA ÇIKTI
Orman yangını, Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıktı.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
RÜZGÂR ALEVLERE YÖN VERİYOR
Bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.