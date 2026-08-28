Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, tramvayların karıştığı kazanın çevredeki araç trafiğine herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

TOPKAPI'DA İKİ TRAMVAY KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: CAN KAYBI YOK

Kaza yerindeki hareketli dakikaları canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, "Zeytinburnu istikametine giden tramvay ile Topkapı'dan kalkan iki tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından, çok şükür can kaybı olmadığı bilgisini aldık. İtfaiye ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında vagonlarda mahsur kalan ve tahliye edilmeyi bekleyen yolcular kontrollü bir şekilde dışarı çıkarıldı. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi." ifadelerini kullandı.