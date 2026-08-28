Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Ulaştırma Bakanlığı)

HAT 16 İSTASYONLA HİZMET VERECEK

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirten Uraloğlu, "İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 16,2 kilometrelik güzergâhta 16 istasyon bulunacağını belirterek istasyonları şöyle sıraladı:

"Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı."

TRABZON'UN ÖNEMLİ NOKTALARI RAYLI SİSTEMLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon'un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap vereceğini söyledi.

Uraloğlu, "16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız." diye konuştu.

GÜNDE 87 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINACAK

Bakan Uraloğlu, hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi verdi.

Araçların 360 yolcu kapasiteli olacağını belirten Uraloğlu, güzergâh işletme süresinin 26 dakika 14 saniye olacağını kaydetti.

Uraloğlu, "Hattımızın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz." dedi.