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İstanbul merkezli 6 ilde "change" operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi:
DHA
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İstanbul merkezli 6 ilde "change" operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" yaptıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 29 araca el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İstanbul genelinde meydana gelen çalıntı ve "change" araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde "change" operasyonu: 13 şüpheli gözaltında - 1

Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle "change" yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 29 aracın bu yöntemle "change" edildiği belirlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde "change" operasyonu: 13 şüpheli gözaltında - 2

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da düzenlenen Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 29 araca el konuldu.

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