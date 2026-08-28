"At kuyruğu bağlamak" ne anlama geliyor? Malazgirt'ten dünyaya net mesaj

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenen programlarda tüm dünyaya çok net bir mesaj yükseldi. "Terörsüz Türkiye" hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle perçinleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugün buraya sadece bir yıl dönümü kutlamaya gelmedik. Biz bugün buraya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, bölgemizi terör kamburundan tamamen kurtarmak için adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik! Bu yoldan geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın kurduğu bu cümlenin sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biri olduğu, hedefin iç cepheyi sağlam tutarak bölgede yeni bir tarih yazmak olduğu belirtildi.