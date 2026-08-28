"At kuyruğu bağlamak" ne anlama geliyor? Malazgirt'ten dünyaya net mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde Ahlat ve Malazgirt'ten tüm dünyaya net bir kararlılık mesajı verdi. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerinin altını çizen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savaş tarihinin en köklü askeri geleneklerinden olan ve Sultan Alparslan ile özdeşleşen 'atın kuyruğunu bağlamak' ritüeline atıfta bulunarak terörle mücadelede asla geri adım atılmayacağını vurguladı.
Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenen programlarda tüm dünyaya çok net bir mesaj yükseldi. "Terörsüz Türkiye" hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle perçinleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugün buraya sadece bir yıl dönümü kutlamaya gelmedik. Biz bugün buraya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, bölgemizi terör kamburundan tamamen kurtarmak için adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik! Bu yoldan geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın kurduğu bu cümlenin sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biri olduğu, hedefin iç cepheyi sağlam tutarak bölgede yeni bir tarih yazmak olduğu belirtildi.
SULTAN ALPARSLAN'IN 1071 RİTÜELİ NE ANLAMA GELİYOR?
Başkan Erdoğan'ın tarihi benzetmesinin ardından gözler köklü Türk kültürüne çevrildi. Tarih sayfaları 1071'i gösterdiğinde, Sultan Alparslan'ın Bizans ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bizzat düğümlediği biliniyor. Bu ritüel, Türk kültüründe hiçbir koşulda geri adım atılmayacağının, sonuna kadar savaşılacağının ve şehadete hazır olunduğunun en kesin ilanı olarak kabul ediliyor.
"TERÖRE VE ŞER ODAKLARINA YER YOK"
955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o kararlı ruh, bugün Türkiye'nin terörle mücadelesinde en yüksek perdeden yeniden can buldu. Coğrafyayı yeniden huzur yurdu yapma kararlılığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Dost da bilsin, düşman da bilsin... Bölgemizde teröre de, terörü besleyen şer odaklarına da yer yoktur. Cumhur İttifakı olarak gövdemizi taşın altına koyduk, bu coğrafyayı yeniden huzur yurdu yapacağız" sözleriyle aktardı.
Malazgirt'ten verilen bu güçlü mesajla birlikte, terörün kökünü kazıma konusunda okun yaydan çıktığı ve bu yoldan kesinlikle geri dönüş olmadığı tüm dünyaya ilan edildi.