Ankara'dan Atina'ya İHA üssü uyarısı! MSB'den SDG açıklaması: Entegrasyondan memnunuz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Aktürk, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Ankara'da geçit töreni yapılacağını aktaran Aktürk, Deniz Kuvvetleri tarafından 15 yüzer unsur ile İstanbul'da boğaz geçişi gerçekleştirileceğini, 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılarak gemilerin halkın ziyaretine açılacağını, Kütahya'da Türk Yıldızları, İstanbul'da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edileceğini söyledi.

Kutlamalar kapsamında bugün Kara Kuvvetleri Bando ile Mehteran Birlik Komutanlıklarının Afyonkarahisar'da, 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığının ise Edirne'de vatandaşlarla buluşacağını belirten Aktürk, ayrıca yarın 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığınca İstanbul'da, 30 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığınca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığınca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığından müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığınca Ankara'da konser verileceğini bildirdi.

Aktürk ayrıca, askeri müzelerin 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bilgisini paylaşarak, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.