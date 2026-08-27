CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber canlı yayınında CHP içerisindeki "Truva Atı" tartışmalarını, Mansur Yavaş'ın stratejisini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek planlarını değerlendirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA "EYLÜL SONU" ÜLTİMATOMU

CHP yönetiminin dört aşamalı bir eylem planı uyguladığını vurgulayan gazeteci Sinan Burhan, Genel Merkez binasının tahkimi, Meclis gruplarının yeniden yapılandırılması ve il başkanları toplantısının ardından sıranın belediye başkanlarına geldiğini belirterek, Müslüm Sarı'nın kendisine yaptığı açıklamada, "Artık belediye başkanları karar versin. Eylül ayının sonunda biz bir toplantı yapacağız. Parti bütünlüğü açısından eylül sonuna kadar belediye başkanları artık bir karar versin" dediğini aktardı.

"MANSUR YAVAŞ SON ANA KADAR BEKLEYECEK"

Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi stratejisini sert sözlerle eleştirdi. Mansur Yavaş'ın kritik konularda hiçbir zaman inisiyatif almadığını hatırlatan Burhan, "Mansur Yavaş CHP'de kalacak" iddialarına karşılık Yavaş'ın "Böyle bir görüşme yapmadım" açıklamasına dikkat çekti.