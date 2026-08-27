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CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ihraç krizi ve kurultay tartışmalarıyla sarsılırken, "Yeni Parti" hamlesiyle patlak veren siyasi kaosta kartlar yeniden dağıtılıyor. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber ekranlarında sürece dair yeni kulis bilgilerini deşifre etti. Kılıçdaroğlu'nun 2029 yılına kadar genel başkanlık koltuğunu bırakmayacağını söyleyen Burhan, Mansur Yavaş'ın izlediği stratejiyi ve CHP içindeki 49 kişilik 'Truva Atı' planını gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber canlı yayınında CHP içerisindeki "Truva Atı" tartışmalarını, Mansur Yavaş'ın stratejisini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek planlarını değerlendirdi.

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CHP yönetiminin dört aşamalı bir eylem planı uyguladığını vurgulayan gazeteci Sinan Burhan, Genel Merkez binasının tahkimi, Meclis gruplarının yeniden yapılandırılması ve il başkanları toplantısının ardından sıranın belediye başkanlarına geldiğini belirterek, Müslüm Sarı'nın kendisine yaptığı açıklamada, "Artık belediye başkanları karar versin. Eylül ayının sonunda biz bir toplantı yapacağız. Parti bütünlüğü açısından eylül sonuna kadar belediye başkanları artık bir karar versin" dediğini aktardı.

"MANSUR YAVAŞ SON ANA KADAR BEKLEYECEK"

Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi stratejisini sert sözlerle eleştirdi. Mansur Yavaş'ın kritik konularda hiçbir zaman inisiyatif almadığını hatırlatan Burhan, "Mansur Yavaş CHP'de kalacak" iddialarına karşılık Yavaş'ın "Böyle bir görüşme yapmadım" açıklamasına dikkat çekti.

CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor - 1

Burhan, "Aslında tam da Mansur Yavaş'ın tarzı bir açıklama oldu. Çünkü Mansur Yavaş kritik konularda hiçbir zaman karar vermez. Hatırlarsınız, İmamoğlu ceza aldığı zaman İngiltere'deydi. Mutlak butlan kararı çıktığı zaman Kore'deydi." sözleriyle aktardı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmak için her kesime oynadığını belirten Burhan, "Mansur Yavaş'ın planı şu: Son ana kadar bekleyecek. Hem CHP'nin, hem Yeni Parti'nin hem de milliyetçi partilerin en azından bir kısmının oyunu alarak kendisini potada tutmak istiyor. O yüzden ne CHP'den vazgeçebiliyor, ne de Yeni Parti'den." ifadelerini kullandı.

CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor - 2

CHP'DE "TRUVA ATI" TASFİYESİ
CHP yönetiminin, 49 eski yöneticiyi Yeni Parti'nin "ajanları ve Truva atları" olarak nitelendirmesine değinen Burhan, bu isimlerin Yargıtay'ın olası bir kararını fırsata çevirmek için sinsice partide kaldıklarını açıkladı.

Planlanan kirli tezgahı deşifre eden Burhan, "Eğer Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa CHP'de kongre süreci başlayacak. Selin Sayek Böke, CHP'nin içindeki yeni genel başkan adayı olacaktı." sözleriyle aktardı. Yeni Parti ile CHP'yi aynı anda kontrol etmeyi hedefleyen planı anlatan Burhan, "Biz Yeni Parti'ye geçiyoruz, eyvallah. Yargıtay bu kararı bozarsa hazırlıksız yakalanmayalım, iki partimiz olsun. Özgür Özel Yeni Parti'nin genel başkanı olur. Selin Sayek Böke de eski CHP'nin genel başkanı olur, sonra birleşiriz." ifadelerini kullandı. Ancak CHP yönetiminin bu tehdidi fark ederek ihraç düğmesine bastığını belirtti.

CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor - 3

"HEM CHP EKRANLARINDA KONUŞUP HEM YENİ PARTİ'Yİ ÖVÜYORLAR"
İhraç edilen isimlerin siyasi ahlaktan yoksun hareket ettiğini söyleyen Burhan, medyadaki iki yüzlü tavırları sert bir dille eleştirdi. "Şimdi kalkıp ben A Haber'e konuk olduğum halde sürekli başka bir televizyon kanalını övebilir miyim? Bu nedir? A Haber'e, meslektaşlarımıza ve medya etiğine aykırıdır." diyen Burhan, ihraç edilen isimlerin CHP'de bulunup Yeni Parti propagandası yapmalarını bir ahlak sorunu ve disiplin suçu olarak değerlendirdi. Burhan, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edilmemesini ise stratejik bir adım olarak yorumlayarak, "Şimdi Özgür Özel'i ihraç edersek mağdur olacak, bizi ihraç ettiler diyecekleri için Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir inisiyatifte bulunmadılar." ifadelerini kullandı.

CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor - 4

KILIÇDAROĞLU KARARINI VERDİ: 2029'A KADAR KOLTUKTA!
A Haber ekranlarında Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine dair de konuşan Burhan, 3. yol arayışındaki muhaliflerin Kılıçdaroğlu'na biat etmek zorunda kaldığını açıkladı. Burhan, "Kemal Kılıçdaroğlu 2029 yerel seçimlerine kadar CHP'nin başında kalacak. Hem 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kalacak, hem de 2029 belediye başkanlığı seçimlerine kadar yoluna devam edecek. Gemiyi o zaman sahil-i selamete ulaştıracak." sözleriyle kulis bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmayacağını vurgulayan Burhan, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki gövde gösterisiyle parti içindeki otoritesini yeniden sağladığını belirtti.

CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor - 5

"YENİ PARTİ'NİN RÜZGARI KESİLDİ, SÖZLER TUTULAMAYACAK"
Yeni Parti'nin şişirme anketlerle algı yaratmaya çalıştığını ancak gerçekte ciddi krizlerle boğuştuğunu aktaran Burhan, parti içindeki koltuk kavgasının yakında patlak vereceğini iddia etti. Milletvekillerine ve yargılanan isimlere verilen listelere işaret eden Burhan, "Yeni Parti'ye geçerseniz milletvekilleri, size seçilme garantisi vereceğiz, deniliyor. İyi de kardeşim, öte yandan il başkanları da bekliyor, yargılananlar var onlara da dokunulmazlık sağlamak için bazı sözler verildi. O yüzden Yeni Parti'nin önümüzdeki günlerde işinin daha da zor olacağını görüyorum." ifadelerini kullandı.

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