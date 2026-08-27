CHP'de "Truva atı" operasyonu! Son kulis bilgileri A Haber'de: Kılıçdaroğlu 2029'a kadar kalıyor
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ihraç krizi ve kurultay tartışmalarıyla sarsılırken, "Yeni Parti" hamlesiyle patlak veren siyasi kaosta kartlar yeniden dağıtılıyor. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber ekranlarında sürece dair yeni kulis bilgilerini deşifre etti. Kılıçdaroğlu'nun 2029 yılına kadar genel başkanlık koltuğunu bırakmayacağını söyleyen Burhan, Mansur Yavaş'ın izlediği stratejiyi ve CHP içindeki 49 kişilik 'Truva Atı' planını gözler önüne serdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber canlı yayınında CHP içerisindeki "Truva Atı" tartışmalarını, Mansur Yavaş'ın stratejisini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek planlarını değerlendirdi.
BELEDİYE BAŞKANLARINA "EYLÜL SONU" ÜLTİMATOMU
CHP yönetiminin dört aşamalı bir eylem planı uyguladığını vurgulayan gazeteci Sinan Burhan, Genel Merkez binasının tahkimi, Meclis gruplarının yeniden yapılandırılması ve il başkanları toplantısının ardından sıranın belediye başkanlarına geldiğini belirterek, Müslüm Sarı'nın kendisine yaptığı açıklamada, "Artık belediye başkanları karar versin. Eylül ayının sonunda biz bir toplantı yapacağız. Parti bütünlüğü açısından eylül sonuna kadar belediye başkanları artık bir karar versin" dediğini aktardı.
"MANSUR YAVAŞ SON ANA KADAR BEKLEYECEK"
Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi stratejisini sert sözlerle eleştirdi. Mansur Yavaş'ın kritik konularda hiçbir zaman inisiyatif almadığını hatırlatan Burhan, "Mansur Yavaş CHP'de kalacak" iddialarına karşılık Yavaş'ın "Böyle bir görüşme yapmadım" açıklamasına dikkat çekti.
Burhan, "Aslında tam da Mansur Yavaş'ın tarzı bir açıklama oldu. Çünkü Mansur Yavaş kritik konularda hiçbir zaman karar vermez. Hatırlarsınız, İmamoğlu ceza aldığı zaman İngiltere'deydi. Mutlak butlan kararı çıktığı zaman Kore'deydi." sözleriyle aktardı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmak için her kesime oynadığını belirten Burhan, "Mansur Yavaş'ın planı şu: Son ana kadar bekleyecek. Hem CHP'nin, hem Yeni Parti'nin hem de milliyetçi partilerin en azından bir kısmının oyunu alarak kendisini potada tutmak istiyor. O yüzden ne CHP'den vazgeçebiliyor, ne de Yeni Parti'den." ifadelerini kullandı.
CHP'DE "TRUVA ATI" TASFİYESİ
CHP yönetiminin, 49 eski yöneticiyi Yeni Parti'nin "ajanları ve Truva atları" olarak nitelendirmesine değinen Burhan, bu isimlerin Yargıtay'ın olası bir kararını fırsata çevirmek için sinsice partide kaldıklarını açıkladı.
Planlanan kirli tezgahı deşifre eden Burhan, "Eğer Yargıtay mutlak butlan kararını bozarsa CHP'de kongre süreci başlayacak. Selin Sayek Böke, CHP'nin içindeki yeni genel başkan adayı olacaktı." sözleriyle aktardı. Yeni Parti ile CHP'yi aynı anda kontrol etmeyi hedefleyen planı anlatan Burhan, "Biz Yeni Parti'ye geçiyoruz, eyvallah. Yargıtay bu kararı bozarsa hazırlıksız yakalanmayalım, iki partimiz olsun. Özgür Özel Yeni Parti'nin genel başkanı olur. Selin Sayek Böke de eski CHP'nin genel başkanı olur, sonra birleşiriz." ifadelerini kullandı. Ancak CHP yönetiminin bu tehdidi fark ederek ihraç düğmesine bastığını belirtti.