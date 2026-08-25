CHP'den kritik hamle! "mutlak butlan" davasında temyiz geri çekildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin davada CHP tüzel kişiliği adına yapılan temyiz başvurusu geri çekildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı Yargıtay'a taşınan dosyada gözler şimdi Özgür Özel'in bireysel başvurusuna çevrildi. Özel'in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde kurultayın geçersiz sayılmasına ilişkin kararın kesinleşmesinin önü açılacak.

CHP'de "mutlak butlan" krizi yeni bir aşamaya taşındı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın geçersiz sayılmasına ilişkin yargı sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay'a yapılan temyiz başvurularından, CHP tüzel kişiliği adına yapılan başvuru geri çekildi.

TEMYİZDEN GERİ ADIM

Kararın açıklanmasının 56 gün ardından temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyada kritik bir gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik temyiz başvurusu, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP tüzel kişiliği adına hareket eden avukatlar tarafından yapılmıştı.

Ancak devam eden süreçte CHP yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından, mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, parti tüzel kişiliği adına yapılan temyiz başvurusunu geri çekti.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'DE

Dosyada Özgür Özel adına yapılan bireysel temyiz başvurusu ise henüz geri çekilmedi.

Şimdi kritik soru şu: Özgür Özel de temyiz başvurusundan vazgeçecek mi?

Özel'in bireysel başvurusunu da geri çekmesi halinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin kararının kesinleşmesinin önü açılacak.